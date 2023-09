Capisce a Transizione da u Cumportamentu Spontaneu à Intenzionale in i zitelli

I ricercatori di l'Università Atlantica di Florida anu sbulicatu u prucessu di a transizione di i zitelli da u cumportamentu spontaneu à intenzionale. Attraversu un studiu cuncintratu nantu à i zitelli umani, i scientisti anu truvatu chì quandu i zitelli anu realizatu chì e so azioni causavanu un muvimentu di u telefuninu, sò diventati sempre più stimulati à u muvimentu, risultatu in un ciclu di feedback pusitivu.

U studiu implicava l'attaccamentu di i pedi di i zitelli à un mobile per i zitelli muntatu in culla. Ogni muvimentu di i pedi di i zitelli hà causatu u telefuninu chì si move, chì à u turnu hà stimulatu i zitelli à spustà ancu più. Stu feedback pusitivu mette in risaltu a relazione di causa è effettu trà u zitellu è u telefuninu. I circadori anu osservatu chì u mumentu di a realizazione, marcatu da un aumentu bruscu di a freccia di u muvimentu di u zitellu, rapprisenta a "nascita di l'agenza".

Misurendu i muvimenti di i zitelli è di u telefuninu, i circadori anu scupertu e caratteristiche dinamiche è coordinative di stu mumentu. U studiu hà inquadratu "agenzia" cum'è una pruprietà emergente da l'accoppiamentu funziunale di l'organismu è l'ambiente. Suggerì chì l'agenzia emerge à traversu un prucessu d'autourganizazione carattarizatu da u muvimentu è di a tranquillità, chì furnisce infurmazioni significati à i zitelli mentre esploranu u mondu.

Scott Kelso, l'autore anzianu di u studiu, hà evidenziatu chì i zitelli sò capaci di fà chì e cose succedenu intenzionalmente per mezu di a dinamica di coordinazione di u muvimentu è a quiete. U studiu hà ancu enfatizatu chì a scuperta guidata da l'agenzia hà caratteristiche osservabili, chì sò state identificate per mezu di clusters distinti in u tempu è u gradu di scoppi di l'attività infantile rilevata.

Sta ricerca aghjunghje à a nostra cunniscenza di u sviluppu iniziale di u cumpurtamentu intenzionale in l'omu. Suggerisce chì da a ghjovana età, i zitelli sò capaci di ricunnosce i putenzi causali in u so ambiente è di navigà in u mondu cun intencionalità.

