A NASA hà publicatu una nova imaghjina di mosaicu di u Cratere Shackleton, un cratere d'impattu in ombra permanentemente situatu in u polu sud di a Luna. Questa maghjina, creata da a Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) è i squadre ShadowCam, furnisce una vista rara è dettagliata di u cratere.

U LROC, chì orbita a Luna da u 2009, è u ShadowCam, un strumentu à bordu di a nave spaziale di l'Istitutu di Ricerca Aeroespaziale di Corea chjamata Danuri, lanciata in Aostu 2022, anu ognunu e so caratteristiche uniche per vede a Luna. U LROC hè cuncepitu per operà in cundizioni di poca luce, ma hà una capacità limitata di fotografà spazii in ombra chì ùn ricevenu mai a luce diretta di u sole. Per d 'altra banda, a ShadowCam hè 200 volte più sensibile à a luce cà u LROC, basandu nantu à a luce di u sole riflessa nantu à e caratteristiche geologiche di a Luna o di a Terra per catturà l'imaghjini in regioni pocu illuminate.

U mosaicu recente hè statu creatu cumminendu l'imaghjini da queste duie camere, chì permettenu una vista cumpleta di e parti più luminose è scure di a Luna. U Crateru Shackleton, carattarizatu da u so pianu permanentemente ombreggiatu, hè parzialmente illuminatu da u sole in trè punti di u so rimu per più di 90% di l'annu, per via di a ligera inclinazione di l'assi di a Luna. On pense que ces régions ombragées pourraient abriter des réservoirs de glace d'eau, une ressource inestimable pour les futures missions d'équipage sur la Lune.

A NASA hà ancu evidenziatu chì queste regioni altamente illuminate in u Cratere Shackleton puderanu esse aduprate per sfruttà l'energia solare per un campu di basa durante e missioni future, cù viaghji in e regioni ombreggiate per investigà u cratere di bassa temperatura. Inoltre, u polu sudu lunare offre una cumunicazione constante cù a Terra, facendu un locu ideale per l'esplorazione.

A liberazione di sta maghjina dettagliata di u Cratere Shackleton furnisce à i circadori insights preziosi è una megliu comprensione di a geologia di a Luna. Hè ancu apre a strada per l'esplorazione futura è l'utilizazione di e risorse di a Luna da e missioni umane.

