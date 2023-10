L'equipaggiu di l'Expedition 70 Conduce Studi di Salute Spaziale è Scienze di a Terra nantu à a Stazione Spaziale Internaziunale

L'equipaggiu di l'Expedition 70 di a Stazione Spaziale Internaziunale (ISS) hè stata occupata à fà diversi studii scientifichi è travaglii di mantenimentu. L'ISS, una grande nave spaziale in orbita intornu à a Terra, serve cum'è un laboratoriu di ricerca è un portu spaziale per a cullaburazione internaziunale in l'esplorazione spaziale. Hè stata occupata continuamente da u 2000 da squadre rotanti di astronauti è cosmonauti da u mondu sanu.

Unu di i studii chì sò realizati hè l'analisi di l'ADN, chì aiuta à mantene l'equipaggiu è a nave spaziale sicura cù menu dependenza di a Terra. L'astronauta Jasmin Moghbeli hà utilizatu un sequencer d'ADN portatile per identificà i batteri estratti da campioni d'acqua di stazione. Stu studiu di tecnulugia cuntribuisce à i piani di a NASA per missioni future à a Luna, Marte è fora.

Un altru studiu implica l'usu di wearables per monitorà a salute di l'astronauta. L'astronauta Moghbeli hà purtatu un gilet Bio-Monitor è una fascia per una sessione di 48 ore per pruvà a so capacità di monitorà a salute mentre interferiscenu minimamente cù l'attività di ogni ghjornu.

U cumandante Andreas Mogensen di l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) hà travagliatu in a cupola, pruvendu a capacità di una camera avanzata per osservà e timpeste di a Terra è a so attività elettrica. I dati raccolti ponu migliurà a cunniscenza atmosferica è portanu à futuri applicazioni spaziali.

I cuntrolli di rutina è i travaglii di mantenimentu sò stati ancu realizati. Per esempiu, a NASA Flight Engineer Loral O'Hara hà fotografatu hardware d'emergenza, hà verificatu a so pressione di sangue è hà disinstallatu i cumpunenti da una tuta spaziale. L'astronauta Satoshi Furukawa di JAXA hà rimpiazzatu i filtri in a Life Science Glovebox è hà scambiatu cassette di campioni in u Laboratoriu di Scienze di i Materiali.

L'equipaggiu si prepara ancu per una caminata spaziale, chì hè prevista per 2:10 pm Eastern Daylight Time. I cosmonauti Oleg Kononenko è Nikolai cunduceranu a camminata spaziale, chì implica diverse attività fora di l'ISS.

Questi studii è travaglii in corso cuntribuiscenu à a nostra cunniscenza di a salute spaziale, a scienza di a Terra, è u mantenimentu di a Stazione Spaziale Internaziunale.

