L'affascinante mondu di comete è asteroidi

Comete è asteroidi, dui corpi celesti intriganti chì anu captivatu i scientisti è l'astrònomu per seculi. Questi frammenti di roccia è di ghiacciu ci furniscenu insights preziosi nantu à a storia è a cumpusizioni di u nostru sistema sulari. In questu articulu, sfonderemu in i diversi aspetti di i comete è di l'asteroidi, mettendu luce nantu à e so urighjini è a cunniscenza preziosa chì anu.

I cometi, spessu chjamati "bulle di neve sporche", sò corpi ghiacciati chì orbitanu u sole. Sò custituiti da un nucleu solidu circundatu da un coma luminoso è una coda. Quandu a cometa s'avvicina à u sole, u calore provoca a vaporizzazione di i ghjacci, creendu u coma è a cuda chì dà à i cometi u so aspettu fascinante. Mentre i cometi sò principarmenti cumposti di ghiaccio d'acqua, cuntenenu ancu altri sustanzi volatili cum'è diossidu di carbonu, metanu è ammonia.

L'asteroidi, invece, sò resti rocciosi lasciati da a furmazione iniziale di u sistema solare. Varianu in grandezza, chì varieghja da picculi rochi à massi giganti di parechji centu chilometri di diametru. A maiò parte di l'asteroidi si trovanu in u cinturione d'asteroide, una regione situata trà l'orbiti di Marte è Jupiter. In ogni casu, certi asteroidi anu orbite eccentriche chì li avvicinanu più vicinu à a Terra, facendu elli putenziali obiettivi per l'esplorazione futura.

