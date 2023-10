U vastu universu chimicu: Esplora l'inconnu

I scientisti stimanu chì ci sò miliardi di cumposti chimichi in l'universu, cù solu 1% di elli identificatu finu à avà. Questi composti scuperti anu u putenziale di affruntà prublemi cum'è a rimozione di gasi di serra è i sviluppi medichi.

Quandu Dmitri Mendeleev hà inventatu a tavola periodica di l'elementi in u 1869, i scientisti cuminciaru à scopre i sustanzi chimichi chì formanu u mondu mudernu. Mentre chì l'elementi sò custituiti da un tipu d'atomu, i composti chimichi sò custituiti da dui o più atomi. Certi cumposti sò naturali, cum'è l'acqua (fatta di l'idrogenu è l'ossigenu), mentri àutri sò creati per esperimenti di labburatoriu è prucessi di fabricazione, cum'è u nylon.

Per capisce a vastità di l'universu chimicu, avemu da cunsiderà u numeru di cumposti chimichi pussibuli chì ponu esse furmatu cù l'elementi 118 cunnisciuti. Partendu cù composti di dui atomi, ci sò 6,903 1.6 cumminazzioni pussibuli. I cumposti di trè atomi sò circa XNUMX milioni, è cum'è cumposti diventanu più cumplessi, avemu bisognu di tutti in a Terra per creà tutte queste cumminazzioni, parechje volte. Tuttavia, a struttura composta è a stabilità cuntribuiscenu à a cumplessità è a difficultà di a so sintesi.

U più grande compostu chimicu creatu finu à a data hà quasi 3 milioni d'atomi è a so funzione hè sempre scunnisciuta. Eppuru, cumposti simili sò utilizati per prutege i droghe di u cancer in u corpu finu à ch'elli ghjunghjenu à u so situ di destinazione.

Ancu s'ellu ci sò regule chì guvernanu a chimica, ponu esse piegate, creendu più pussibulità per i composti chimichi. Ancu i gasi nobili, tipicamente micca reattivi, ponu formate cumposti in certe circustanze. L'ambienti estremi, cum'è e cundizioni di u spaziu prufondu, espansione u regnu di cumposti pussibuli. U carbone, chì tipicamente li piace à esse attaccatu à unu à quattru altri atomi, pò ligà temporaneamente à cinque atomi, cum'è un autobus cù una capacità massima di quattru pò purtà brevemente più passageri.

I chimichi spessu passanu a so carriera per pruvà à creà cumposti chì sfidanu e regule chimiche tradiziunali, in ocasu riescenu in i so sforzi. Scopre ancu s'ellu certi cumposti ponu esse solu in u spaziu o ambienti estremi, cum'è i venti idrotermali in u fondu di l'oceanu.

Quandu cercanu novi composti, i scientisti spessu cercanu composti rilativi o reazzioni chimichi. Modifichendu cumposti cunnisciuti o utilizendu novi materiali di partenza in reazzioni familiari, ponu cercà "incogniti cunnisciuti". L'esplorazione di u mondu naturali hà ancu purtatu à scuperte impurtanti, cum'è l'identificazione di a penicillina in u 1928 quandu Alexander Fleming hà osservatu e so proprietà antibacteriale.

A capiscitura di a struttura di i cumposti hè cruciale per scopre e so proprietà è a ricerca di cumposti simili. L'invenzione di e tecniche di raghji X, cum'è quella sviluppata da Dorothy Crowfoot Hodgkin, hà facilitatu a determinazione di a struttura di novi composti. Avà, più chè mai, i circadori anu l'arnesi per sfondà in a prufundità scunnisciuta di l'universu chimicu.

Fonti:

- "Confessioni di un chimicu: Facciu molécule chì ùn deve esse micca".

- Cunniscenza persunale è ricerca.