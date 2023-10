U vastu universu chimicu: Esplora e pussibulità

L'universu hè pienu d'innumerevoli cumposti chimichi, ognuna cuntene un immensu putenziale. Tuttavia, i scientisti anu identificatu solu solu 1% di sti composti. Scopre novi cumposti chimichi hà u putenziale di furnisce suluzioni à numerosi sfide, da a lotta à i gasi di serra à sbloccare innovazioni medichi simili à a scuperta di a penicillina.

I chimichi anu esploratu diligentemente u regnu di a chimica da chì Dmitri Mendeleev hà introduttu a tavola periodica di l'elementi in u 1869. Mentre chì l'ultimi elementi necessitanu a fusione nucleare, avemu scupertu 118 diversi tipi di elementi. Ma l'universu chimicu si estende oltre l'elementi - i composti chimichi ghjucanu ancu un rolu cruciale.

I cumposti chimichi sò custituiti da dui o più atomi, mentri l'elementi sò cumposti da un tipu singulari di atomu. L'acqua, per esempiu, hè un compostu naturali cumpostu di l'atomi di l'idrogenu è l'ossigenu, mentri u nylon hè un compostu sinteticu pruduttu in i laboratori.

Pudemu principià per cunsiderà i numerosi composti di dui atomi. L'azotu è l'ossigenu, chì formanu rispettivamente N2 è O2, custituiscenu u 99% di l'aria chì respiramu. U numaru teoricu di pussibuli composti di dui atomi hè 6,903. Se un chimicu facia un compostu per annu, ci vuleria un paese sanu di chimichi annu per pruduce ogni compostu di dui atomi pussibuli.

Quandu si espansione à composti di trè atomi, chì includenu esempi familiari cum'è l'acqua (H2O) è u diossidu di carbonu (CO2), ci sò circa 1.6 milioni di composti. S'ellu ci movemu ancu più à i composti di quattru è cinque atomi, ogni persona in a Terra avissi bisognu di creà trè composti ognunu. Inoltre, a pruduzzione di tutti questi cumposti averia bisognu di riciclà tutti i materiali in l'universu parechje volte.

Eppuru, sta simplificazione ùn conta micca a cumplessità è a stabilità di i composti. U più grande compostu creatu finu à a data hè custituitu di quasi 3 milioni di atomi, ma u so scopu hè ancu da esse capitu. I composti di questa scala anu usi putenziali, cum'è a prutezzione di e droghe per u cancer in u corpu finu à ch'elli ghjunghjenu u so scopu.

Malgradu e regule apparentemente restrittivi, a chimica permette a flessibilità, purtendu ancu più pussibulità. Ancu i gasi nobili, chì tendenu micca à ligà cù altri elementi, ponu formate cumposti. Per esempiu, l'idruru di argon (ArH +) hè statu trovu in u spaziu è riplicatu in laboratori in cundizioni estremi. Cunsiderendu ambienti estremi, u numeru di cumposti putenziali si espansione.

I ricercatori spessu cercanu novi composti basati nantu à a cunniscenza esistenti. Questu pò esse fattu mudificà composti cunnisciuti o impiegendu novi materiali di partenza in reazzioni chimichi familiari. Questi approcci permettenu à i scientisti di scopre u regnu di scunnisciuti cunnisciuti, simili à a custruzzione di case cù mattoni LEGO.

In ogni casu, a ricerca di una chimica veramente nova, l'incognite scunnisciute, richiede strategie alternative. I chimichi spessu guardanu versu u mondu naturali per ispirazioni. Un esempiu notable hè a scuperta di a penicillina in u 1928 quandu Alexander Fleming hà osservatu u so muffa chì impedisce a crescita bacteriana. Questa scuperta serendipitosa hà purtatu à avanzamenti medichi monumentali.

A vastità di l'universu chimicu cuntene opportunità è sfide incredibili. Sfondendu in u territoriu inesploratu di cumposti chimichi scuperti, pudemu scopre suluzioni chì ponu furmà u nostru avvene.

Fonti:

- A Conversazione (articulu fonte)