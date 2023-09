Antica struttura di legnu, stimata à più di 475,000 XNUMX anni, scuperta in Africa

I ricercatori anu scupertu ciò chì pare esse a struttura di legnu cunnisciuta più antica di u mondu nantu à a riva di u fiumu Kalambo in Zambia è Tanzania. Sta struttura, stimata à esse più di 475,000 XNUMX anni, precede l'emergenza di l'omu mudernu. L'arrangiamentu di i tronchi hè stata fatta da a forma di dui tronchi cù arnesi di petra affilata è pò esse servitu cum'è una passerella o una piattaforma per l'antenati umani chì stavanu in a zona.

I marchi nantu à i ghjurnali indicanu chì sò stati tagliati, tagliati è scraped cù diversi arnesi di petra truvati in u situ. Un troncu di salice si trova sopra à un altru troncu, assicuratu da una grande tacca in forma di U invertita. U prufessore Larry Barham, l'archeologu principale di l'Università di Liverpool, crede chì a struttura puderia esse parti di una passerella, una fundazione per una piattaforma, o ancu un locu per u almacenamentu o un refuggiu.

L'articuli di lignu scuperti in u situ eranu datati à almenu 476,000 XNUMX anni, assai prima di l'emergenza di l'Homo sapiens. Hè prubabile chì l'Homo heidelbergensis, un precursore di l'omu mudernu, hà creatu sta struttura. A scuperta hè significativa chì u legnu raramente sopravvive per periodi cusì longu, ma i sedimenti di l'acqua in Kalambo Falls aiutavanu à priservà u legnu.

In più di a struttura di ghjurnale, altri articuli di lignu sò stati truvati, cumpresu un bastone di scavà, una cunea, un ramu split chì pò esse parti di una trappula, è un troncu tagliatu à i dui estremità. Queste scuperte suggerenu chì i primi umani anu utilizatu materiali à grande scala, cum'è a petra è u legnu, per furmà è trasfurmà u so ambiente.

I circadori prughjettanu di cuntinuà i scavi in ​​u situ è ​​speranu di travaglià cù u guvernu di Zambia per avè a cascata di Kalambo ricunnisciuta cum'è Patrimoniu Mondiale di l'UNESCO. Dr Sonia Harmand di l'Università di Stony Brook hà descrittu a scuperta cum'è rivoluzionaria, enfatizendu u so valore in l'aumentu di a nostra cunniscenza di l'usu di materiali organici durante l'evoluzione umana iniziale.

Fonti:

- Università di Liverpool, Prufissuri Larry Barham

- Università di Aberystwyth

- Stony Brook University, Dr Sonia Harmand

- Università di Reading, Dr Annemieke Milks