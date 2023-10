Vecchie Stelle mostranu una mancanza di Jupiters caldi

I ricercatori anu scupertu chì i Jupiters caldi, giganti di gasu chì orbitanu a so stella in una materia di ghjorni, ùn sò micca cumuni intornu à stelle più vechje simili à u sole. U studiu, chì analizò un campionu di 382 stelle simili à u sole, hà truvatu chì e stelle più ghjovani eranu più probabili di avè Jupiter caldi cà stelle più vechje. I circadori anu creatu un mudellu Bayesian basatu annantu à u so campionu è truvaru chì a freccia di l'occurrence di Jupiters caldi diminuite intornu à a mità di a vita di a stella, suggerenu chì e so orbite destabilize cù u tempu, purtendu à esse cunsumati da a so stella.

Questa scuperta aiuta à spiegà perchè u nostru sistema solare ùn hà micca un Jupiter caldu. Mentre i Jupiters caldi sò cumuni in generale, sò rari intornu à stelle di mezza età cum'è u nostru sole. U studiu mette ancu in risaltu l'unicità di u nostru sistema sulari, postu chì e stelle simili à u sole sò relativamente rari in l'universu, è a maiò parte di i pianeti orbitanu stelle nane rosse.

A ricerca hà fattu luce nantu à i tipi di exoplanets truvati in diversi sistemi stellari. Cume a nostra cunniscenza di i sistemi planetarii si espansione, pudemu scopre più sistemi di stella simili à i nostri, chì ci aiuterà à capisce megliu a larga varietà di pianeti chì esistenu.

Fonte: Universu oghje