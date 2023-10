L'arte tematica di a paleontologia hè in evoluzione in una cullaburazione trà artisti umani è arnesi digitale. Artisti paleo tradiziunali chì creanu l'arti senza l'aiutu di a tecnulugia sò diventati rari in u campu. Un tali artistu, Jan Vriesen, hè specializatu in a creazione di sfondi preistorichi per l'esibizioni di u museu è hà travagliatu cù istituzioni cum'è u Museu di Natura è Scienza di Denver è u Museu Americanu di Storia Naturale.

Malgradu l'età di 81 anni, Vriesen cuntinueghja à cumpiendu cummissioni per quelli chì apprezzanu u so talentu per imaginà u passatu distante. Cullabureghja cù i geologi è i paleontologi per creà sceni dipinti à manu chì portanu paisaghji antichi à a vita. Recentemente, Vriesen hà finitu un paru di dipinti chì rapprisentanu una famosa cava di fossili cum'è apparsu 150 milioni d'anni fà, è una scena da a Formazione Jurassic Morrison cum'è probabilmente pareva 145 milioni d'anni fà.

Queste pitture sò state cumandate da u geologu Bob Raynolds, chì vulia rigali à l'organizazione senza prufittu Friends of Dinosaur Ridge. I dipinti mostranu i paisaghji antichi chì ispiranu i sforzi di preservazione di l'urganizazione, chì hà u scopu di prutege i siti fossili è furnisce prugrammi educativi per u publicu.

I novi pitture seranu affissati in u Dinosaur Ridge Discovery Center, chì permettenu à i visitori di imaginà cumu era a zona quandu era abitata da dinosauri. Dinosaur Ridge, acquistatu da Jefferson County Open Space in 1973, hè designatu cum'è Morrison Fossil Area National Natural Landmark.

Jan Vriesen hè un artista canadianu chì avà reside in Minnesota cù a so moglia è l'animali. A so incursione in l'arti paleo hà iniziatu in l'anni 1970 quandu hà pigliatu un prughjettu à u Royal British Columbia Museum. Da tandu, hà guadagnatu ricunniscenza in u campu.

Mentre Vriesen preferisce i metudi tradiziunali di l'arti, ricunnosce l'influenza di a tecnulugia in u so campu. Joke di esse un "Neanderthal" quandu si tratta di u travagliu di l'informatica, ma capisce chì e cumpetenze digitale sò sempre più apprezzate in l'industria.

In generale, l'arte tematica di a paleontologia hè diventata una cullaburazione trà a creatività umana è l'arnesi digitale, chì permette à artisti cum'è Jan Vriesen di purtà u passatu distante à a vita cù u so talentu è l'imaginazione.

