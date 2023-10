U Canada hà da sperimentà l'eclissi solare parziale in 2023

U Canada assisterà à una eclissi solare parziale u 14 d'ottobre di u 2023, cum'è l'eclissi solare annulare passa per u strettu percorsu di terra da Oregon in i Stati Uniti à a costa di Natal in Brasile. Sicondu u locu in Canada, l'oscurazione di u sole varierà finu à u 85%, risultatu in un oscurità notevuli di u ghjornu.

Un eclissi annulari hè diversu da un eclissi sulari tutale. In una eclissi anulare, a luna pare più chjuca è ùn copre micca sanu u sole, creendu un "anellu di focu" luminoso intornu à a luna. U spettaculu annular cumpletu pò esse vistu solu da i lochi longu u percorsu di l'annularità, induve a luna attraversa u centru di u sole. In u Canada occidentale, l'osservatori ponu s'aspittà à una eclissi parziale cù più di 50% di a zona di u sole cuperta da a luna.

A durata è a cobertura massima di l'eclissi varieranu secondu u locu. Per esempiu, in Victoria, Columbia Britannica, l'eclissi durà da 8:07 à 10:38 am, cù una cobertura massima à 9:19 am Vancouver, Prince George, Whitehorse, Lethbridge, Calgary, Edmonton, Saskatoon, Regina, Winnipeg, Thunder Bay, Windsor, Londra, Toronto, Ottawa, Montréal, Quebec City, Fredericton, Halifax, Charlottetown, è San Ghjuvanni viranu ancu l'eclissi di u sole parziale in tempi diversi.

Per vede l'eclissi in modu sicuru, hè essenziale per utilizà filtri solari speciali apposta per osservà un eclissi solare. Fighjendu direttamente à u sole senza prutezzione propria pò dannà i vostri ochji. I vetri solari genuini ponu esse acquistati da RASC / Centri di Scienze lucali o magazzini reputati. In alternativa, pudete creà un proiettore pinhole o aduprate una maschera di saldatura cù una valutazione di lente di 14.

Diversi partiti di visualizazione seranu urganizati in tuttu u Canada da i centri regionali RASC, i centri di scienza è i dipartimenti di fisica universitaria. Questi avvenimenti daranu l'uppurtunità di vede l'eclissi attraversu telescopi solari, è i vetri di eclissi gratuiti seranu distribuiti in a maiò parte di i posti. Alcuni posti suggeriti per vede l'eclissi include u Parcu Mount Tolmie in Victoria, Science World è UBC Department of Physics & Astronomy in Vancouver, è RASC Observatory in TELUS World of Science in Edmonton.

Assicuratevi di verificà e cundizioni climatichi è i dettagli di avvenimenti specifichi in a vostra zona per prufittà cumplettamente di stu raru fenomenu celeste.

