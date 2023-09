In l'ultimu libru di Simon Schama, "Corpi Stranieri", si sfonda in u mondu di e pandemie passate è presenti, mettendu in risaltu e lezioni chì avemu amparatu, è ancu quelli chì avemu sempre bisognu di capisce. U libru si focalizeghja principalmente nantu à a vita è u travagliu di Waldemar Mordechai Wolff Haffkine, un scientist chì hà sviluppatu vaccini fatti in casa per cumbatte u colera è a pesta bubonica à a fine di u 19u è u principiu di u 20u seculu.

A scrittura di Schama porta i lettori in un viaghju captivante à traversu a vita di Haffkine, da a so prima esperienza di difesa di a so cumunità contr'à i pogromi russi à a so furmazione à u prestigiosu Istitutu Pasteur in Francia. Hè u vaccinu di Haffkine chì l'hà purtatu in India in u 1893, induve hà vistu u so successu notevuli in a lotta contru u colera. In seguitu, hà da ottene un trionfo ancu più grande cù una vacuna per eradicà a pesta bubonica.

L'autore descrive cù dettagli fascinanti u prucessu meticuloso chì Haffkine hà utilizatu per creà a vacuna di pesta, da l'estrazione di fluidi à a cultura di i bacilli in u brodu di capra. Malgradu i cuntributi significativi di Haffkine à a salute publica in India, l'autorità coloniali britanniche si sò eventualmente stanchi di ellu. Avianu appughjatu nantu à e misure più aggressive, cum'è a distruzzione di i paesi è l'evacuazione di i nativi, chì spessu si sò pruvati inefficace. U successu di un straneru cum'è Haffkine era un colpu à a so fiertà, purtendu à a so eventuale partenza da l'India.

Mentre Schama include alcune escursioni tangenziali è storie supplementari, a so admirazione per Haffkine brilla. U libru cuncludi cù una nota di sustegnu per Anthony Fauci è una riflessione sorprendente nantu à u rolu di u sangue blu di u grancu di ferru in a produzzione di vaccini.

U travagliu di Schama suscite dumande impurtanti nantu à u putere di a scienza in a lotta contru e pandemie è u rolu di l'omu in a so propria distruzzione. Malgradu i nostri avanzamenti, l'autore sustene chì sò e nostre azzioni, cum'è l'armi nucleari è u cambiamentu climaticu, chì ponenu una minaccia maiò per l'umanità.

"Corpi Stranieri" serve com'è un tistimunianza di a vita notevoli è di i successi di Waldemar Mordechai Wolff Haffkine. Per mezu di sta biografia, Simon Schama mette in risaltu l'immensu impattu chì i scientisti individuali ponu avè in fronte di e crisi di salute globale.

