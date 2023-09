A scienza di a cuscenza hè un campu sfidau per via di e so cumplessità filusòfichi è di dati sperimentali limitati. In u ghjugnu, l'Associazione per u Studiu Scientificu di a Cuscenza hà annunziatu i risultati di un cuncorsu sperimentale trà duie teorie rivali: a teoria di l'infurmazione integrata è a teoria di u spaziu di travagliu globale. Tuttavia, i risultati eranu inconcludenti, purtendu à più investigazioni di sti tiurii.

In ogni casu, a situazione hà pigliatu una volta senza precedente in settembre quandu un gruppu di 124 scientisti è filòsufi di a cuscenza publicavanu una lettera aperta chì attaccava a teoria di l'infurmazione integrata cum'è pseudoscienza. Questa lettera hà causatu un tumultu significativu in a cumunità scientifica, suscitando preoccupazioni per i danni potenziali à longu andà.

A teoria di l'infurmazione integrata, pruposta da u neuroscientist talianu Giulio Tononi, suggerisce chì a cuscenza hè definita da a quantità di informazioni integrate in un sistema. A cuntrariu di l'altri teorii chì cercanu correlazioni trà l'avvenimenti in a mente è u cervellu, a teoria di l'infurmazione integrata principia cù assiomi fenomenologichi è implica chì ancu i sistemi simplici pussedenu un certu gradu di cuscenza.

A lettera aperta critica a teoria di l'infurmazione integrata per trè motivi principali. Prima, dice chì a teoria hà ricivutu più attenzione di i media di ciò chì si merita è ùn hè micca una teoria principale di a cuscenza. In ogni casu, un sondaghju realizatu trà i scientisti di a cuscenza hà dimustratu chì quasi 50% di i rispondenti anu cunsideratu chì a teoria prumette.

Siconda, a lettera esprime preoccupazioni per l'implicazioni etichi di a teoria di l'infurmazione integrata. Queste implicazioni varianu da e pratiche cliniche per i pazienti in coma à i dibattiti nantu à a sensibilità di l'IA, a regulazione, a ricerca di cellule staminali, i testi animali, i testi organoidi è l'abortu. Tuttavia, hè impurtante di cunsiderà chì tutte e teorii di a cuscenza anu putenziali implicazioni etichi, è l'impattu di a teoria di l'infurmazione integrata ùn pò esse più problematicu di l'altri teorii principali.

Infine, a lettera accusa a teoria di l'infurmazione integrata di esse pseudoscientifica senza furnisce una definizione chjara di pseudoscienza. Mentre a teoria hà i so critichi, hè ricunnisciuta cum'è una teoria significativa in a cumunità scientifica è hà guadagnatu u sustegnu di l'esperti in u campu.

In cunclusioni, a cuntruversia chì circundava a teoria di l'infurmazione integrata mette in risaltu i disaccordi è e divisioni in a scienza di a cuscenza. Malgradu a critica, a teoria cuntinueghja à attruverà l'attenzione è l'investigazione. Quandu u campu avanza, hè cruciale per impegnà in discussioni aperte è rispettuose per avanzà a nostra cunniscenza di a cuscenza.

Definizione:

1. Teoria di l'infurmazione integrata: Una teoria chì suggerisce a cuscenza hè definita da a quantità di informazioni integrate in un sistema.

2. Teoria di u spaziu di travagliu globale: Una teoria rivali di a cuscenza, chì postula chì a cuscenza nasce da a trasmissione globale di l'infurmazioni in u cervellu.

