I ricercatori anu scupertu chì e meduse di scatula di i Caraibi, malgradu a so piccula dimensione è a mancanza di un cervellu, pussede a capacità d'amparà da i segnali visuali è evità di natà in ostaculi. Questa capacità cognitiva notevule, cunnisciuta cum'è "apprendimentu associatiu", ùn hè mai stata osservata in animali cù un sistema nervu cusì primitivu.

A medusa di scatula di i Caraibi, chì misura menu di un centimetru in grandezza, ùn manca tipicamente di a capacità intellettuale per esibisce cumpurtamenti cumplessi. Tuttavia, stu studiu revela chì ponu amparà è adattà u so cumpurtamentu basatu annantu à u so circondu.

I circadori anu paragunatu a prestazione di l'apprendimentu assuciativu di a medusa à quella di l'animali più avanzati, cum'è e mosche di a frutta è i topi, chì pussedenu sistemi nervosi più sviluppati. Sorprendentemente, a medusa mostrava un livellu simili di capacità cognitiva malgradu a so struttura neurale simplice.

L'apprendimentu assuciativu implica a furmazione di associazioni trà un stimulu è un risultatu particulari. In questu casu, a medusa hà amparatu à associà cues visuali cù a presenza di ostaculi. Perceive visualmente u circondu, a medusa puderia tandu mudificà i so mudelli di natazioni per evità di scontru cù e barriere.

A scuperta di sta capacità cognitiva inespettata in a medusa di scatula di i Caraibi ùn solu allarga a nostra capiscitura di u so cumpurtamentu, ma sfida ancu e nozioni preconceite nantu à a relazione trà a cumplessità di u cervellu è e cumpetenze cognitive. Ulteriori ricerche seranu necessarie per elucidare i meccanismi sottostanti di stu prucessu di apprendimentu in a medusa.

Fonti:

- [Articulu di ricerca nantu à e capacità d'apprendimentu di meduse di scatula caraibica]

- [Definizione di l'apprendimentu assuciativu]

- [Definizione di a struttura neurale]

Nota: l'URL sò stati eliminati