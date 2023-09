A Cometa Verde Nishimura appena scuperta hè visibile per a prima volta in 400 anni

Una cometa verde appena scuperta chjamata Nishimura, dopu à l'astronomu amatoriale giapponese Hideo Nishimura chì l'hà scupertu, hè attualmente visibile per a prima volta in più di 400 anni. Nishimura hà vistu a cometa cù una camera digitale Canon è un teleobiettivo. I cometi sò pezzi di ghiacciu bruttu chì restanu da i detriti lasciati quandu u nostru sistema solare hè furmatu prima. Di genere, i cometi stanu luntanu da u sole è sò congelati è invisibili per noi. Tuttavia, in ocasioni, una cometa s'avvicina à u sole.

Quandu u calore di u sole cumencia à evaporà u materiale ghiacciatu in a cometa, a terra è a polvera in l'internu si liberanu, creendu a cuda di a cometa chì hè visibile da a Terra. A scuperta di Nishimura hè notevule in cunsiderà a prevalenza di telescopi automatizati. L'astrònomu amatori cum'è Nishimura spessu trovanu sfida à scopre qualcosa chì ùn hè micca digià nantu à a carta stella.

Per vede a cometa Nishimura, avete bisognu à esse in l'emisferu nordu è fighjà versu u vostru orizzonte orientali prima di l'alba. A megliu opportunità per vede hè u marti matina quandu hè più vicinu à a Terra. U 17 di sittembri, a cometa serà a più vicinu à u sole è diventerà eventualmente visibile da l'emisferu miridiunali. Cercate in a custellazione di Leo è utilizate binoculi o un telescopiu chjucu per una bona vista.

Fonti: Tutti i cosi cunzidiratu, NASA, NurPhoto via Getty Images