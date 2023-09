L'Equinox è l'aurore boreali: una mostra spettaculare

L'equinoxe, chì cade u 23 di sittembri, puderia furnisce una chance megliu cà a solitu per assistisce à a vista stupenda di l'aurora boreale, cunnisciuta ancu com'è Aurora Borealis. U campu magneticu di a Terra è l'inclinazione di u pianeta in quellu tempu creanu cundizioni favurevuli per l'occurrence di stu spettaculu di luce naturale. Ancu s'ellu ùn ci hè mai una guaranzia definitiva di vede l'aurore boreali, l'equinossu aumenta a probabilità, invece di assicurà.

Sicondu David Moore, l'editore di a rivista Astronomy Ireland, i migliori lochi in Irlanda per vede l'aurore boreali sò a costa nordu di l'Irlanda di u Nordu è Mayo. Questi spazii sò ideali per via di e so vedute senza ostaculi di l'Oceanu Atlanticu, inseme cù a contaminazione luminosa minima da e cità è paesi. Tuttavia, se u celu hè chjaru, l'aurore boreali pò esse visibili da ogni parte di u paese.

U fenomenu di l'aurore boreale principia dopu à i flares solari, o eruzzioni nantu à u sole, liberanu miliardi di tunnellate di radiazione in u spaziu. Circa dui ghjorni dopu à sti flares sulari, i particeddi atomichi chjappà l'atmosfera di a Terra. Alcune di sti particeddi sò intrappulati in u campu magneticu di a Terra è sò attirati versu u polu Nordu è Sud. Quandu sti particeddi collide cù l'atomi è e molécule in l'atmosfera, creanu i culori vibranti assuciati cù l'aurore boreali.

Per sperimentà pienamente l'aurora, hè essenziale per esse alluntanatu da lumi artificiali. Vive in una cità o cità offre solu una vista di i principali display. U sole passa per cicli d'attività ogni 11 anni, è hè duvutu à u piccu in u 2025, facendu i prossimi anni particularmente opportuni per vede l'aurora boreale.

L'Astronomia Irlanda furnisce un serviziu d'alerta di l'aurora, affissendu predizioni ogni dopu meziornu nantu à e cundizioni di u celu per a notte avanti, cumprese a pussibilità di vede l'aurora. I lumi ponu esse osservati in parechji tempi durante a notte, à volte per parechje ore è à volte per un pocu tempu.

Mentre i celi nuvolosi ponu impedisce l'esperienza di vista, e particelle di u sole chjappà l'atmosfera sopra à i nuvuli. Dunque, quandu ci sò celi limpidi, l'aurore boreali ponu esse visibili in tutta a so gloria.