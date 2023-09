I scientisti in Giappone osservanu isotopi di l'ossigenu super-pesante

I scientisti in Giappone anu fattu una scuperta significativa osservendu l'isotopi di l'ossigenu super-pesante oxygen-27 (27O) è oxygen-28 (28O) per a prima volta. A squadra di l'Istitutu di Tecnulugia di Tokyo è RIKEN hà truvatu chì l'isotopo di l'ossigenu-28, chì era pensatu per esse particularmente stabile, ùn era micca "magia doppia" cum'è cridutu prima. A scuperta cuntribuisce à migliurà a nostra cunniscenza di a struttura nucleare è pò avè implicazioni per a fisica di e stelle di neutroni.

Quandu i fisici nucleari parranu di numeri magichi, si riferiscenu à una situazione induve i nucleoni di l'atomu (protoni è neutroni) sò disposti in una manera chì rende u so nucleu inusualmente stabile. L'atomi cù un numeru specificu di protoni o neutroni, cum'è 2, 8, 20, 28, 50, 82 o 126, sò assai improbabili di sottumette pèrdite di energia per via di a decadenza radiuattiva.

U cuncettu di u numeru magicu pò esse spiegatu cù u mudellu di shell nucleare. I nuclei ponu esse cunsiderati cum'è cunchiglia multi-layered, simili à i strati di una cipolla, cù ogni cunchiglia chì hà un certu numaru di "sedi" per neutroni o protoni. Quandu una cunchiglia hè piena di neutroni o protoni, hè cunsideratu "chjusu". In u casu di l'ossigenu-16 (16O), chì hà ottu protoni è ottu neutroni, a prima cunchiglia hè piena di dui neutroni, è a seconda cunchiglia hè piena di sei neutroni, facendu un nucleu "doppiu magicu".

L'isotopo di l'ossigenu-28 era un candidatu per u doppiu status magicu postu chì hà ottu protoni è 20 neutroni, cù i 20 neutroni distribuiti in trè cunchiglia. In ogni casu, i circadori anu truvatu chì u gap energeticu trà l'ultime dui orbitali di a cunchiglia di neutroni era debbule, chì permette di mischjà trà e duie cunchiglia. Questa erosione di cunchiglia ùn hè micca cumuna è era inespettata per 28O.

A scuperta di a mancanza di "magia doppia" in l'ossigenu-28 hè un sviluppu impurtante per a teoria nucleare. Migliurà a nostra cunniscenza di isotopi cù grandi proporzioni di neutroni à protoni è aiutanu à valutà l'interazzione nucleari scunnisciute cum'è e forze di trè neutroni. Queste scuperte ponu avè implicazioni per studià e proprietà di stelle di neutroni.

