I scientisti anu recentemente scupertu una nova spezia di mosasaur, un anticu rettile marinu chì campava circa 80 milioni d'anni fà. Sta nova spezia scuperta hè stata chjamata Jormungandr walhallaensis, dopu à a serpente di mare nordica da a mitulugia nordica. U nome Jormungandr si riferisce à a Serpente di Midgard, una criatura mitica da e leggende Norse chì si diceva chì era stata nata da u diu trickster Loki è chì era capace di circundà tuttu u globu.

I fossili di Jormungandr walhallaensis sò stati truvati vicinu à Walhalla, una cità in North Dakota chì deriva u so nome da Valhalla, a grande sala di l'eroi in a mitulugia nordica. I circadori credi chì u nome riflette à tempu a mitulugia nordica è u locu induve i fossili sò stati scuperti.

U fossile stessu, cunnisciutu cum'è NDGS 10838, hè custituitu da un craniu quasi cumpletu, mandibula è alcune parti scheletali, cumprese costelli è vertebre. U mosasauru averia misuratu circa 24 piedi (7.3 metri) di lunghezza è avia una faccia più slim cumparatu à l'altri mosasauri.

Mentre Jormungandr walhallaensis comparte similitudini cù altri mosasauri, hà ancu pussede caratteristiche unichi chì u differenzianu da i so parenti. A struttura di u craniu di stu mosasaur hà presentatu sfide à i scientisti in a classificazione è suggerisce chì u gruppu di mosasaur pò esse più diversu di ciò chì si pensava prima.

A scuperta di sta nova spezia hè prumessa per capiscenu più l'evoluzione è a diversità di i mosasauri. I scuperti futuri è l'analisi di fossili supplementari puderanu spiegà più luce nantu à a pusizione di Jormungandr walhallaensis in l'arburu di a famiglia di mosasaur.

Q: Cosa hè un mosasaur?

A: I mosasauri eranu grandi rettili marini carnivori chì campavanu durante u periodu Cretacicu tardu, circa 66 à 85 milioni d'anni fà.

Q: Cumu Jormungandr walhallaensis hà pigliatu u so nome?

A: U mosasauru hè statu chjamatu dopu à a serpente di mare Norse Jormungandr da a mitulugia nordica, è ancu a cità di Walhalla induve i fossili sò stati truvati.

Q: Chì hè u significatu di sta scuperta ?

A: A scuperta di Jormungandr walhallaensis aghjunghje à a nostra cunniscenza di a diversità è l'evoluzione di i mosasauri in i tempi preistorichi.

Q: Chì sò e caratteristiche uniche di Jormungandr walhallaensis ?

A: Jormungandr walhallaensis pussede una cumminazione di caratteristiche di diversi gruppi di mosasauri, facendu distinta è sfida à classificà.

Q: Chì ricerca ulteriore hè necessariu?

A: Ulteriori ricerche, cumprese a scuperta di fossili supplementari, aiuterà à clarificà a relazione trà Jormungandr walhallaensis è altri mosasauri è furnisce più insights in e so caratteristiche biologiche è u significatu evolutivu.