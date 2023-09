U rolu di una nova cellula staminale in craniosinostosi: una scuperta innovativa

I ricercatori di Weill Cornell Medicine anu identificatu un tipu scunnisciutu prima di cellule staminali chì formanu l'osse chì porta à craniosinostosi, a fusione prematura di u cranu in i zitelli. A craniosinostosi si trova in circa unu in ogni 2,500 zitelli è pò impedisce u sviluppu di u cervellu si ùn hè micca trattatu chirurgicamente. Stu studiu rivoluzionariu, publicatu in Nature, mette in luce a proliferazione anormale di un tipu specificu di cellule staminali chjamate cellule staminali DDR2+.

A squadra di circadori hà esaminatu i topi cù una mutazione cumuna assuciata à a craniosinostosi umana è hà truvatu chì sta mutazione provoca a proliferazione anormale di e cellule staminali DDR2+, risultatu in una fusione prematura di craniu. Questa scuperta apre novi pussibulità per trattà a craniosinostosi per mira è inibisce questa attività anormale di e cellule staminali.

Per investigà a cunnessione trà e cellule staminali chì formanu l'osse è a craniosinostosi, i circadori anu ingegneriatu topi in i quali e cellule staminali CTSK+, prima ligate à a craniosinostosi, mancavanu unu di i geni rispunsevuli di a so funzione. À u cuntrariu di e so aspittà, sti mutazioni ùn anu micca attivatu e cellule staminali calvariali per fusione i platti di u craniu; invece, anu purtatu à a depletion of these stem cells at the sutures. A gravità di a fusione hè correlata cù a deplezione di queste cellule staminali CTSK +.

L'autore co-senior Dr Matt Greenblatt enfatizeghja u putenziale di sta scuperta dicendu: "Pudemu avà principià à pensà à trattà a craniosinostosi micca solu cù a cirurgia, ma ancu bluccà sta attività anormale di e cellule staminali". U studiu suscite a pussibilità di sviluppà trattamenti novi chì indirizzanu a causa radicali di craniosinostosi, furnisce speranza per i zitelli è e famiglie affettate da sta cundizione.

In un studiu cunnessu publicatu in Nature in 2018, u stessu squadra di ricerca hà identificatu un tipu diversu di cellule staminali chì formanu l'osse chjamate cellule staminali CTSK +. Questa scuperta prima hà incitatu à più investigazioni nantu à u rolu di queste cellule staminali in a causa di craniosinostosi. Stu studiu recente si basa nantu à i risultati di a so ricerca precedente, approfondisce a nostra cunniscenza di i meccanismi cumplessi sottumessi à sta cundizione.

In generale, sta scuperta in a cunniscenza di a craniosinostosi apre a strada per u sviluppu di terapie mirate chì puderanu rivoluzionarà u trattamentu di sta cundizione è migliurà i risultati per i zitelli affettati.

