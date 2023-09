Craniosinostosi hè una cundizione chì implica a fusione prematura di a cima di u cranu in i zitelli. Questu pò purtà à u sviluppu anormali di u cervellu s'ellu ùn hè micca trattatu. I ricercatori di Weill Cornell Medicine anu realizatu un studiu preclinicu per capisce megliu e cause sottostanti di craniosinostosi.

U studiu, publicatu in a rivista Nature, hà focu annantu à una di e mutazioni genetiche più cumuni assuciate cù craniosinostosi. I circadori anu truvatu chì sta mutazione induce a proliferazione anormale di un tipu scunnisciutu prima di cellule staminali chì formanu l'osse chjamate cellule staminali DDR2+. Queste cellule cuntribuiscenu à a fusione prematura di u cranu.

Nanzu, i circadori avianu scupertu un altru tipu di cellule staminali chì formanu l'osse cunnisciute cum'è cellule staminali CTSK + in a cima di u cranu. Anu suspettatu chì queste cellule anu un rolu in craniosynostosis. Tuttavia, in stu studiu, i circadori truvaru chì a mutazione di u genu assuciata cù craniosynostosis hà purtatu à a depletion of CTSK + stem cells, piuttostu cà a so attivazione. Questu li hà purtatu à investigà u rolu di e cellule staminali DDR2+.

Ulteriori esperimenti è analisi anu revelatu chì e cellule staminali DDR2 + sò rispunsevuli di guidà a fusione di sutura anormali. Queste cellule staminali proliferanu anormalmente quandu e cellule staminali CTSK+, chì normalmente supprimenu a so pruduzzione, murenu per via di a mutazione genica.

I circadori anu ancu esaminatu campioni di tissuti umani da chirurgie di craniosinostosi è truvaru cellule staminali DDR2+ è CTSK+ simili. Questu mette in risaltu a rilevanza clinica di e so scuperte in i topi.

Basatu nantu à e so scuperte, i circadori suggerenu chì a suppressione di a proliferazione di e cellule staminali DDR2 + puderia esse un trattamentu potenziale per a craniosinostosi. E cellule staminali CTSK+ ottengono questa suppressione secrendo una proteina di fattore di crescita chiamata IGF-1. I circadori speculanu chì l'imitazione di sti metudi puderia aiutà à prevene a fusione anormale di u cranu.

U studiu apre novi pussibulità per trattà a craniosinostosi, potenzialmente riducendu a necessità di chirurgie multiple. A ricerca futura fucalizza nantu à l'identificazione di altri tipi di cellule staminali chì formanu l'osse in u cranu è à capisce più a cumplessità di sta cundizione.

Fonti:

– https://weill.cornell.edu/

- Studiu publicatu in Nature, 2020