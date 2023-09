A roccia spaziale appena scuperta passa da a Terra à distanza vicinu

Un asteroide novu scupertu, chjamatu C9FMVU2, hè passatu oghje da a Terra à una distanza di solu 2,500 1 chilometri, chì hè circa 6.5% di a distanza Terra-luna. U picculu asteroide, circa XNUMX ​​metri di larghezza, hè statu osservatu per a prima volta uni pochi ore prima di u so avvicinamentu più vicinu à u nostru pianeta. Sta distanza hè cinque volte più vicinu à l'orbita di i satelliti GPS.

Malgradu a so vicinanza, l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) hà assicuratu chì l'asteroide ùn pone micca una minaccia per a Terra per via di a so piccula dimensione. S'ellu avia scontru cù u nostru pianeta, avissi brusgiatu in l'atmosfera, creendu una bola di focu spettaculare. Uni pochi frammenti pò avè ghjuntu à a superficia di a Terra, ma sò stati chjuchi.

Richard Moissl, capu di difesa planetaria in l'ESA, spiegò chì a trajectoria di l'asteroide serà significativamente alterata da l'attrazione gravitazionale di a Terra. Tuttavia, l'asteroide era troppu chjucu per esse visibile à l'astrònomu amatori.

Ci sò attualmente più di 30,000 2,300 asteroidi cunnisciuti vicinu à a Terra, ma solu circa 460 20 di elli sò cunsiderati potenzialmente periculosi. Una roccia spaziale riceve sta designazione s'ellu hè più largu di XNUMX piedi è seguita una orbita chì a porta à XNUMX distanze lunari di a Terra. Ancu l'asteroidi più chjuchi ponu causà una distruzzione significativa s'ellu avianu un impattu nantu à u pianeta.

Per quessa, l'astrònomu sò attivamente travagliendu per cartografà a pupulazione di rocce spaziali vicinu à u nostru pianeta per assicurà a preparazione in casu di una colisazione inespettata. Se un asteroide potenzialmente periculoso era in una rotta di collisione, l'agenzii spaziali pruvucanu à deviallu, simile à a missione di successu di a NASA, a sonda spaziale Double Asteroid Redirection Test (DART), chì hà alteratu l'orbita di a piccula luna di asteroide Dimorphos l'annu passatu.

Hè cruciale di cuntinuà à monitorà è studià l'asteroidi vicinu à a Terra per salvaguardà u nostru pianeta è impedisce ogni impattu catastròficu futuru.

Definizione:

- Asteroide potenzialmente periculoso: un asteroide chì risponde à certi criterii, cumprese a dimensione è a vicinanza di a Terra, chì puderia esse una minaccia s'ellu si scontra cù u nostru pianeta.

- Doppiu Test di Redirezione di Asteroidi (DART): Una missione di a NASA destinata à pruvà a capacità di devià l'asteroidi collidendu cun elli.