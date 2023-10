Nuvelle imaghjini catturate da u Telescopiu Spaziale James Webb anu svelatu coppie inespettate di oggetti simili à u pianeta in a Nebulosa di Orione. A Nebulosa d'Orione hè una nuvola luminosa di polvera è gasu situata in a custellazione d'Orione, à circa 1,300 anni luce da a Terra. Sta nebulosa hè stata longa una fonte d'interessu per l'astrònomu per via di a so abbundanza d'ogetti celesti, cumpresi dischi chì formanu pianeti intornu à i ghjovani stelle è nani marroni.

Utilizendu a camera infrared vicinu di Webb, l'astrònomu anu sappiutu catturà l'imaghjini detallati di a Nebulosa d'Orione. Quandu esaminendu l'imaghjini di curta lunghezza d'onda, i scientisti anu focu annantu à u Trapezium Cluster, una regione cù numerosi stiddi ghjovani chì sò circa 1 milione d'anni. Trà l'astri, anu scupertu ancu i nani marroni, chì sò ogetti chì sò troppu chjuchi per diventà stelle per a mancanza di fusione nucleare in i so core.

In a so ricerca di oggetti isolati di massa bassa, l'astrònomu anu fattu una scuperta rivoluzionaria. Hanu osservatu coppie d'uggetti simili à u pianeta, chì anu chjamatu Jupiter Mass Binary Objects (JuMBOs). Questi JuMBO anu massi trà 0.6 è 13 volte quelli di Jupiter è parenu sfidà certi teorii astronomichi fundamentali.

I circadori identificanu 40 coppie di JuMBO è dui sistemi tripli, tutti in orbite larghe attornu à l'altru. Malgradu esse in coppie, sti ogetti sò tipicamente situati à circa 200 unità astronomiche, chì hè 200 volte a distanza trà a Terra è u sole. Ci vole trà 20,000 80,000 è XNUMX XNUMX anni per questi ogetti per compie una orbita attornu à l'altru.

A temperatura di questi JuMBO varieghja da 1,000 2,300 à 537 1,260 gradi Fahrenheit (1 à XNUMX XNUMX gradi Celsius), è sò relativamente ghjovani à circa XNUMX milione d'anni. Hè bisognu di più ricerca per capisce l'urighjini di sti ogetti è perchè si trovanu in a Nebulosa d'Orione.

Questi scuperti sfidanu e teorie esistenti di a furmazione di stelle è pianeti. Suggerenu chì ci ponu esse lacune in a nostra capiscitura di cumu si sò questi prucessi. A Nebulosa d'Orione cuntinueghja à esse una zona affascinante di studiu per l'astrònomu, è cù l'avvanzi in i telescopi, più scuperte sò previste in u futuru.

Definizione:

- Nebulosa d'Orione: una nuvola luminosa di polvera è gasu situata in a custellazione d'Orione.

– Nani marroni : Oggetti cù una massa trà quella di i pianeti è di e stelle.

- JuMBOs: Jupiter Mass Binary Objects, coppie d'uggetti simili à u pianeta cù masse trà 0.6 è 13 volte quella di Jupiter.

