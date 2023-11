Unveiling the Connection: Capisce i Signali Brain-Wide cù Facemap

I scientisti sò longu intrigati da u muvimentu cuntinuu di i topi, da i so baffi chì sbattevanu à u nasu chì si striscia. In listessu modu, i neuroni in u cervellu restanu attivu ancu in l'absenza di stimuli esterni o un compitu specificu. Queste azzioni spontanee portanu à l'attivazione di i neuroni in diverse regioni di u cervellu, dendu una visione di l'attività di u mumentu à u mumentu di questi animali. Tuttavia, a vera utilizzazione di sti signali diffusi in u cervellu resta un misteru.

Fortunatamente, un strumentu rivoluzionariu chjamatu Facemap mette una nova luce nantu à cumu u cervellu interpreta è utilizza questi segnali generati da cumpurtamenti spontanei. Facemap usa reti neurali profonde per stabilisce una cunnessione trà l'ochju di u mouse, i baffi, u nasu è i muvimenti di a bocca è l'attività neurale in u cervellu. Cumminendu un tracker di punti chjave è un codificatore di rete neurale profonda, stu quadru furnisce infurmazioni preziose nantu à l'attività neurale.

Una pubblicazione recente in Nature Neuroscience introduce Facemap cum'è un framework per a modellazione di l'attività neurale basatu nantu à u seguimentu orofacial. Atika Syeda, un studiente graduatu chì travaglia sottu a guida di Carsen Stringer, PhD, un capu di gruppu in HHMI Janelia Research Campus, spiegò chì u scopu hè di scopre è capisce i cumpurtamenti rapprisentati in diverse regioni cerebrali. Cumu ponu esse tracciati in modu efficace è assuciati cù i segnali neurali?

Prima, a squadra guidata da Stringer avia scupertu chì l'attività apparentemente aleatoria in diverse zone cerebrali di i topi era, in fattu, guidata da cumpurtamenti spontanei. Tuttavia, decifrare cumu u cervellu utilizza sta informazione restava una sfida. Un passu criticu per risponde à sta dumanda implicava capisce i muvimenti chì incitanu sta attività è capiscenu a rapprisintazioni esatta in e regioni cerebrali.

Per affruntà sta lacuna in a cunniscenza, u squadra di ricerca analizò meticulosamente 2,400 fotogrammi video di facce di mouse è categurizatu punti distinti chì currispondenu à diversi movimenti faciali assuciati à cumpurtamenti spontanei. In particulare, anu focu annantu à 13 punti chjave chì rapprisentanu cumpurtamenti individuali cum'è sbattimenti, grooming è licking.

Per mezu di u sviluppu di mudelli basati in a rete neurale, a squadra hà ricunnisciutu cun successu sti punti chjave in i video di a faccia di u mouse. Inoltre, anu stabilitu correlazioni trà questi movimenti faciali è l'attività neurali utilizendu un altru mudellu basatu in rete neurale profonda. U risultatu ? Facemap, chì permette à i circadori di tistimunià cumu i cumpurtamenti spontanei di un mouse influenzanu direttamente l'attività neurale in regioni specifiche di u cervellu.

Facemap offre miglioramenti significativi annantu à i metudi precedenti, furnisce una precisione rinfurzata è un seguimentu più veloce di i muvimenti orofaciali è i cumpurtamenti in i topi. In particulare, hè statu cuncepitu per seguità i facci di u mouse è hà sottumessu un pretraining estensivu, chì li permette di seguità accuratamente una larga gamma di movimenti di u mouse. Paragunatu à i metudi precedenti, stu putente strumentu pò predichendu duie volte più attività neurale in i topi.

A più bona parte ? Facemap hè accessibile à tutti i circadori, postu chì hè prontu dispunibule è user-friendly. Dapoi a so liberazione l'annu passatu, numerosi scientisti in u mondu anu digià telecaricatu l'uttellu è anu cugliatu i benefici. Facemap simplifica i prucessi di ricerca, chì permette à i circadori di ottene risultati in u stessu ghjornu.

In cunclusione, Facemap rivoluziona a nostra capiscitura di a relazione intricata trà i cumpurtamenti spontanei è l'attività cerebrale. Sfruttendu u putere di e rete neurali profonde è u seguimentu orofacial, i circadori ponu approfondisce u funziunamentu cumplessu di u cervellu. Stu strumentu innovativu apre novi strade per spiegà a rapprisintazioni neurale di i cumpurtamenti è apre a strada per più scuperte in neuroscienza.

Spietenu FAQ (FAQ)

Q: Cosa hè Facemap?

Facemap hè un strumentu chì utilizeghja e rete neurali prufonde per rapportà i muvimenti di l'ochju, i baffi, u nasu è a bocca di un surci à l'attività neurale in u cervellu. Fornisce insights in quantu i cumpurtamenti spontanei guidanu segnali neurali in diverse regioni cerebrali.

Q: Cumu funziona Facemap?

Facemap hè custituitu da un tracker di punti chjave è un codificatore di rete neurale profonda. Analizeghja i fotogrammi video di e facce di u mouse per identificà i punti faciali chjave chì rapprisentanu diversi comportamenti. Questi punti chjave sò allora correlati cù l'attività neurale, chì permettenu à i circadori di capiscenu a cunnessione trà i movimenti spontanei è i segnali di u cervellu.

Q: Chì sò i benefici principali di Facemap?

Facemap offre una precisione è una rapidità mejorate in u seguimentu di i muvimenti orofaciali è i cumpurtamenti in i topi cumparatu cù i metudi precedenti. Predicheghja duie volte più attività neurale è hè specificamente cuncepitu per seguità i facci di i mouse, facendu un strumentu preziosu per i circadori in u campu di a neuroscienza.

Q: Quantu hè accessibile Facemap?

Facemap hè dispunibule liberamente è faciule d'utilizà. I ricercatori in u mondu sanu ponu scaricà l'uttellu è ottene risultati in u stessu ghjornu. A so accessibilità è a facilità d'utilizazione simplificanu u prucessu di ricerca è facilitanu più investigazioni in l'attività cerebrale assuciata à i cumpurtamenti spontanei.