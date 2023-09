I scientisti anu fattu un avanzu in a ricerca di suluzioni per cumbatte a perdita di l'osse durante l'esplorazione spaziale. A squadra di circadori hà rinfurzatu u putenziale terapeuticu di a molécula NELL-1, allargendu a so semivita da 5.5 ore à 15.5 ore. Questa migliione permette à a molécula di mantene efficace per una durata più longa senza perde a so bioattività.

Per rinfurzà ancu a so efficacità mirata, i ricercatori bioconjugated una molécula di bisfosfonate inerte (BP) cù NELL-1, creendu una molécula "intelligente" chjamata BP-NELL-PEG. Sta molècula hè specificamente destinata à i tessuti di l'osse, chì hè cruciale per cumbatte a perdita di l'osse durante stanzi estesi in microgravità.

I risultati di u studiu, publicatu in a rivista 'npj Microgravity', anu dimustratu chì BP-NELL-PEG mostrava una specificità superiore per u tessulu osseu, senza pruvucà effetti avversi osservabili. Questu hè un sviluppu significativu postu chì i bisfosfonati sò cumunimenti assuciati cù effetti distruttivi nantu à i tessuti di l'osse.

I circadori credi chì e so scuperte anu una grande prumessa per l'avvene di l'esplorazione spaziale, in particulare per e missioni chì implicanu sughjorni prolongati in microgravità. Pensanu chì BP-NELL-PEG puderia diventà un strumentu preziosu in a lotta à a perdita di l'osse è u deterioramentu musculoskeletal, soprattuttu quandu a furmazione di resistenza convenzionale ùn hè micca fattibile per via di ferite o altri fattori incapacitanti.

Mentre chì u studiu hà dimustratu risultati promettenti, più studii umani sò necessarii per cunfirmà a so efficacità. Sì sti studii cuntinueghjanu à esse successu, BP-NELL-PEG puderia rivoluzionarà a manera chì l'astronauti cumbattenu a perdita di l'osse durante u viaghju spaziale. Questa scuperta hà u putenziale di migliurà a salute generale è u benessere di l'astronauti, assicurendu missioni successe è sicure in u futuru.

