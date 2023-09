I ricercatori di l'Università di California, Los Angeles (UCLA), anu sviluppatu una terapia chì mostra prumessa in a riduzione di a perdita di l'osse da u viaghju spaziale di longa durata, è ancu a degenerazione musculoskeletal in a Terra. A microgravità, sperimentata da l'astronauti in u spaziu, pruvuca a perdita di l'osse à un ritmu 12 volte più grande di a Terra, chì pone una minaccia per a salute scheletrica. A squadra di l'UCLA hà investigatu se a consegna sistemica di a molécula NELL-1 (NELL-1) puderia aiutà à mitigà sta perdita di osse.

NELL-1 hè una proteina cruciale per u sviluppu di l'osse è u mantenimentu di a densità. I circadori anu rinfurzatu u putenziale terapeuticu di NELL-1 allargendu a so mità di a vita è creendu una molécula "intelligente" chì mira specificamente à i tessuti ossei senza pruvucà effetti avversi. I risultati, publicati in a rivista 'npj Microgravity', dimustranu chì a nova molécula, cunnisciuta cum'è BP-NELL-PEG, hà dimustratu una specificità superiore per u tessulu osseu senza pruvucà effetti avversi osservabili.

Sicondu Chia Soo da UCLA, sti scuperti anu una prumessa tremenda per u futuru di l'esplorazione spaziale, è ancu per a lotta à a perdita di l'osse è a deteriorazione musculoskeletal in a Terra. Kang Ting da l'Istitutu Forsyth hà aghjustatu chì BP-NELL-PEG puderia esse un strumentu promettenti quandu a furmazione di resistenza convenzionale ùn hè micca fattibile per via di ferite o altri fattori.

Per pruvà a terapia in cundizioni spaziali reali, i circadori anu realizatu un studiu cù i topi. A mità di i topi anu passatu nove settimane in microgravità per simulà un viaghju spaziale di longa durata. L'altra mità hè stata purtata à a Terra dopu à 4.5 settimane. I dui gruppi sò stati trattati cù BP-NELL-PEG o una sustanza di cuntrollu. I risultati dimustranu chì i topi trattati cù BP-NELL-PEG anu avutu un incrementu significativu in a furmazione di l'osse. Inoltre, ùn ci sò stati apparenti effetti avversi per a salute osservati sia in u spaziu è i topi trattati da a Terra.

Questa terapia ùn hè micca solu un putenziale per e future missioni spaziali, ma offre ancu un trattamentu potenziale per i pazienti chì soffrenu di l'osteoporosi estrema è altre cundizioni ossee in a Terra. Ulteriori studii umani sò necessarii per cunfirmà questi risultati è scopre cumplettamente i benefici terapeutichi di BP-NELL-PEG.

