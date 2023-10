Precision Oncology: New Method Permette l'Analisi di Campioni di Tumore

L'oncologia di precisione, chì implica un diagnosticu precisu è u trattamentu di u cancer, hè guadagnatu pupularità. In ogni casu, a maiò parte di i metudi per esaminà e caratteristiche molekulari di un tumore si basanu in cellule fresche o congelate, mentre chì i tessuti tumorali eliminati chirurgicamente sò generalmente immersi in formalin è incrustati in cera di paraffina. Sfurtunatamente, hè difficiule d'analizà mutazioni di DNA o cambiamenti di regulazione di geni in questi campioni di tissuti fissi in formalina, inclusi in paraffina (FFPE).

In una publicazione recente in Nature Communications, i scientisti di u Fred Hutchinson Cancer Center anu sviluppatu un metudu chì adatta a tecnica CUT & Tag per esaminà elementi di regulazione genetica impurtanti in FFPE. Stu metudu mudificatu, chjamatu CUTAC, permette à i circadori di ottene dati di alta qualità è identificà i geni chjave implicati in i tumori.

Durante a pandemia di COVID-19, u biologu moleculare Dr Steven Henikoff hà sviluppatu CUTAC travagliendu intornu à e proteine ​​​​di imballaggio di DNA per revelà e regioni chì ghjucanu un rolu in a regulazione di a trascrizione. Utilizendu stu metudu nantu à i FFPE di u mouse, Henikoff è i so culleghi anu scupertu mudelli precedentemente scunnisciuti di regulazione di geni, cumprese l'identificazione di microRNA chì ponu avè un rolu in u cancer.

A capacità di estrazione di l'infurmazioni molecolari da i FFPE puderia permette studii retrospettivi chì liganu a biologia di u tumore cù i risultati di i pazienti utilizendu campioni esistenti è almacenati. In più di a so applicazione in a ricerca di u cancer, u novu metudu puderia avè potenziale in l'investigazione di prucessi biologichi oltre u cancer.

I FFPE sò stati largamente utilizati in i dipartimenti di patologia per u almacenamentu è l'analisi à longu andà da a fini di u 19u seculu. L'avanzamenti tecnologichi in l'ultimi anni anu permessu à i scientisti di studià e sequenze di geni, l'espressione genica è l'imballaggio di DNA. Tuttavia, queste tecniche generalmente necessitanu cellule fresche o congelate, rendendu inaccessibili a preziosa infurmazione moleculare almacenata in FFPE.

U metudu CUT&Tag di u duttore Henikoff, chì analizeghja i mudelli di cromatina in DNA, hè statu adattatu per mape e regioni di cromatina compattata è siti di pausa per l'enzimi di creazione di RNA in FFPE. Queste regioni furniscenu insights impurtanti nantu à a regulazione genica è i prucessi biologichi chì si trovanu in i tumori.

I scientisti travaglianu cù EpiCypher, Inc., u fornitore cummerciale di CUT & Tag, per cummercializà u metudu mudificatu per l'usu in FFPE.

Fonti:

"Diagnosi Precisu è Trattamentu di u Canceru Pussibili cun Novu Metudu" - [Nome Fonte]

"I scientisti adattanu a tecnica CUT & Tag per l'analisi di i tumori" - [Nome di fonte]

"Capisce u putenziale di FFPE in a ricerca di u cancer" - [Nome di fonte]