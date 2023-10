L'apparizione brusca di diversi phyla d'animali durante l'esplosione cambriana hà longu postu una sfida à l'evoluzione darwiniana. Sicondu sta tiuria, e novità biologiche cumplesse duveranu emergere à pocu à pocu à u tempu, cù numerose forme intermedie. In ogni casu, ùn sò micca stati truvati fossili di transizione in i strati precambriani tardi chì precedevanu l'esplosione cambriana. U periodu Ediacaran, chì include a fine di u Precambrianu, cuntene macro-fossili cumplessi, ma a so rilazioni cù u phyla di l'animali Cambriani più tardi ferma cuntruversu.

Charles Darwin stessu ricunnosce questu cum'è una grave obiezione à a so tiuria, nutendu a mancanza di registri di i vasti periodi primordiali chì precedenu u stratu Cambrianu. L'esplicazione più cumuna per questa assenza hè l'incompletezza di u registru fossili, chì suggerenu chì l'antenati di l'animali anu da esse esistitu, ma ùn eranu micca facilmente cunservati per via di a so piccula dimensione è di i corpi molli. In ogni casu, questa ipotesi di l'artefattu hè stata sbulicata da scuperte recenti di e località fossili Ediacaran chì puderianu avè permessu di a preservazione di precursori d'animali chjuchi è molle. Invece, sti lochi ùn anu datu solu alghe fossili è uni pochi d'organisimi problematici.

Un studiu recente publicatu in Trends in Ecology and Evolution aghjunghje più evidenza contru l'ipotesi di l'artefact. I paleontologi guidati da Derek Briggs paragunanu i prucessi di fossilizazione è a geologia di i strati Precambriani è Cambriani è truvaru una assenza cumpleta di animali in i strati Precambriani adattati per a preservazione. Suggerenu una limitazione massima suave nantu à l'antichità animale à 789 milioni d'anni fà. Cundizioni di tipu Burgess Shale, chì sò stati pruposti cum'è l'ambienti favurèvuli à a preservazione di l'animali precoci, ùn sò micca stati assuciati cù biotas fossili chì datanu à 789 milioni d'anni fà o più.

L'autori di u studiu implicanu chì un gap criogenianu in i bioti eccezziunale cunservati pò spiegà l'apparizione brusca di l'animali più tardi. Tuttavia, sta interpretazione pare trascuratà l'evidenza cunflittuali, cumpresa l'absenza di metazoi o animali bilateriani senza cuntroversi in questu tempu. Inoltre, altri studii anu postu a limitazione massima per i primi animali à una età ancu più ghjovana, più vicinu à u principiu di u Cambrianu.

Questi risultati sfidanu l'assunzioni gradualistiche di l'evoluzione darwiniana è cuntradite a datazione suggerita da studii di clock molekulari. Hè impurtante per i biologi evoluzione di ricunnosce è di indirizzà e discrepanzii significativi trà e dati empirichi è e prediczioni core di a so teoria.