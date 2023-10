Un viaghju à l'Asteroide 16 Psyche: Esplora a nascita di u Sistema Solare

Una fotografia astronomica recente hà catturatu l'attenzione di i scientisti è di i dilettanti di u spaziu. L'imaghjini mostra una piccula cullizzioni di ghiaia cuntenuta in un cuntainer metallicu, ma ciò chì a rende straordinaria hè chì sta ghiaia hè originata da un asteroide. Cum'è resti di materiale primordiale da a nascita di u Sistema Solare, sta mostra hà un valore scientificu significativu. Avà, una nova nave spaziale si imbarca in una missione per spiegà un altru asteroide, cunnisciutu cum'è 16 Psyche, chì hè custituitu principalmente di ferru è metalli cunnessi.

A furmazione di u Sistema Solare era un prucessu drammaticu è cumplessu. I particeddi di polvera in u nuvulu chì hà datu nascita à u Sole è i pianeti cuminciaru à unisce, furmendu grumi. Sti grumi qualchì volta criscinu da aderenza à altri grumi, ma i collisioni à alta velocità anu ancu causatu à sparghje in grava è polvera. Colissioni occasionali implicavanu corpi più grossi, cum'è quandu a Terra era furmata è hè stata culpita da un ughjettu di a dimensione di Marte. I detriti di sta scontru hà purtatu infine à a creazione di a Terra è a Luna.

Quandu u materiale hà scontru cù un corpu celeste in crescita, a tremenda quantità di energia generata liberava quantità copiosa di calore. Questu hà risultatu in una sfera di roccia fusa, chì si rinfriscò gradualmente annantu à miliardi d'anni. Ancu à questu ghjornu, u core di a Terra ferma calda è parzialmente fusa. Qualchidunu di stu calore vene da a furmazione di u pianeta, mentri u restu vene da a decadenza di elementi radiuattivi. A polvara chì hà furmatu i pianeti era custituitu da parechji minerali di roccia, ghiacciu, ferru, nichel è metalli cunnessi, cù tracce di elementi pisanti, cumpresi radiuattivi.

A prisenza di ferru è i so parenti in i nuvuli di polvera còsmica hè una cunsequenza di a produzzione di energia in l'astri. Questi elementi sò u puntu finale di reazzione di fusione in stelle, chì necessitanu una quantità immensa di energia per pruduce qualcosa oltre. In cunseguenza, quandu e stelle colapsanu è scoppianu, liberanu ferru è altri elementi pesanti in l'universu. Stu prucessu si traduce in a furmazione di elementi più pesanti cum'è l'oru, l'argentu, u piombo è diversi isotopi radiuattivi.

Cum'è un novu pianeta si forma, a mistura di materiali fusi ùn si combina facilmente. I minerali più ligeri, cum'è u siliciu è l'aluminiu, s'elevanu à a superficia di u pianeta, mentre chì u ferru, u magnesiu è i metalli cunnessi più pesanti scendenu versu u mezu. In casu di una colisazione distruttiva cù un altru pianeta, hè pussibule per u core metallicu per sopravvive è diventà un asteroide. Un tali asteroide seria principalmente custituitu di nichel è ferru, cù picculi quantità di altri elementi pisanti.

Ci hè dui mutivi significativi per chì studià un asteroide di nichel / ferru cum'è 16 Psyche hè d'interessu. Prima, furnisce una mostra accessibile di u nucleu inaccessibile di a Terra, chì offre insights preziosi nantu à a furmazione di u nostru mondu è altri pianeti rocciosi. Siconda, cum'è l'omu si avventuranu à stabilisce basi nantu à a Luna è altri corpi celesti, avè risorse essenziali prontu dispunibili diventa cruciale. Mentre l'acqua hè largamente dispunibule in u spaziu, i materiali di custruzzione cum'è l'azzaru sò pesanti è ingombranti per u trasportu da a Terra. Dunque, truvà queste risorse in situ simplificà significativamente e future missioni spaziali è riduce i costi.

Sfondendu in a cumpusizioni è e caratteristiche di l'asteroidi cum'è 16 Psyche, i scientisti svelanu i sicreti di a nascita di u Sistema Solare è aprenu a strada per futuri sforzi di esplorazione spaziale è di culunizazione.

Fonti:

- Ken Tapping, astronomu à l'Osservatoriu Astrofisicu Radio Dominion in Penticton.