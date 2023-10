Nuvellu Satellitu d'Osservazione di a Terra cattura l'imaghjini dettagliate di a temperatura di a superficia

Un novu satellitu d'osservazione di a Terra hà catturatu i primi imaghjini chì furniscenu dettagli senza precedente nantu à cumu cambianu e temperature nantu à a superficia di u pianeta. U satellitu, chjamatu HOTSAT-1, hè statu sviluppatu è operatu da SatVu, una cumpagnia di Londra.

L'imaghjini pigliati da HOTSAT-1 mostranu differenzi di temperatura in Las Vegas è Chicago cù una risuluzione di 33 piedi (10 metri). A camera di u satellitu hè ancu capace di catturà sequenze video brevi. Una di l'imaghjini liberati include una firma termale di una locomotiva chì viaghja nantu à a linea ferroviaria principale in Chicago.

Un altru gruppu di imaghjini palesa l'impronta termale dettagliata di l'incendii in i Territorii Nord-Ovest di u Canada. L'alta risoluzione furnita da HOTSAT-1 pò aiutà i pompieri à monitorà l'avanzamentu di i fronti di u focu vicinu à e zone populate.

A qualità di l'imaghjini di HOTSAT-1 hà superatu l'aspettattivi di a cumpagnia, secondu Tobias Reinicke, u capu tecnicu è cofundatore di SatVu. E missioni di imaging termale precedenti, cum'è u Landsat di a NASA è i satelliti Sentinel europei, cullavanu solu dati à risoluzioni grossolane chì varieghjanu da 100 à 1,000 metri (330 à 3,300 piedi). HOTSAT-1 hè a prima missione cummerciale chì cattura dati termali à una risoluzione sottu 10 metri (33 piedi).

E differenze di temperatura d'alta risoluzione osservate da HOTSAT-1 ponu furnisce insights preziosi per i urbanisti. Capisce cumu u calore scappa da l'edificazioni, i pipeline è e fabbriche pò aiutà à cuncepisce infrastrutture più efficienti in energia per mitigà u cambiamentu climaticu.

Mentre i satelliti osservanu cumunamenti a superficia di a Terra in luce visibile, HOTSAT-1 detecta u calore (luce infrared) in u spettru termale. A rilevazione di u calore da u spaziu hè più sfida per via di a longa d'onda di u segnu. Tuttavia, a tecnulugia di l'otturatore lento di HOTSAT-1 permette di immagini più chjare è dettagliate.

HOTSAT-1 hè stata lanciata in orbita in u ghjugnu è seguita una orbita polare chì li permette di catturà l'imaghjini di ogni locu di a Terra à circa a stessa ora ogni ghjornu. SatVu pensa à lancià un secondu satellitu in circa un annu è intende di custruisce una custellazione di ottu à 10 satelliti. Sta custellazione furnisce à i scientisti, i pianificatori di a cità è l'altri utilizatori un monitoraghju detallatu di i cambiamenti di temperatura di ogni ghjornu nantu à a superficia di a Terra.

Fonti:

Satellitu HOTSAT-1 cattura temperature termiche cù una risoluzione più altu ch'è e missioni precedenti. Space.com.

I satelliti fighjanu l'incendii in furia in u nord-ovest canadianu. Space.com.