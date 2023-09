A scuperta in l'Australia Occidentale pò purtà à novi dipositi di diamanti rosa

I ricercatori chì studianu u depositu di diamanti Argyle in l'Australia Occidentale anu fattu una scuperta significativa chì puderia scopre novi dipositi di diamanti rosa assai ricercati, secondu un studiu publicatu in a rivista Nature Communications. A minera di diamanti Argyle, chì hè avà chjusa, era a surgente di u 90% di e gemme culurite di u mondu. I diamanti rosa di a più alta qualità ponu piglià decine di milioni di dollari.

Aduprendu laser per analizà i minerali è e rocce estratti da u depositu di Argyle, i circadori anu truvatu chì u situ induve sò stati formati i diamanti rosa hè assuciatu à a ruptura di un anticu supercontinente chjamatu Nuna, chì hè accadutu circa 1.3 miliardi d'anni fà. L'area induve si trova a minera hà sperimentatu l'allungamentu durante questa ruptura, creendu spazii in a crosta terrestre chì permettenu à u magma di viaghjà à a superficia, purtendu cun ellu i diamanti rosa.

Tradizionalmente, i dipositi di diamanti si trovanu in e rocce vulcaniche à mezu à i cuntinenti antichi. In ogni casu, per chì i diamanti esposinu un culore rosatu o rossu, devenu esse sottumessi à forze intense da i platti tettonici collidenti, chì alteranu e so strutture cristalline. A colisazione di l'Australia Occidentale è di l'Australia di u Nordu circa 1.8 miliardi d'anni fà hà risultatu in a trasfurmazioni di diamanti incolori in diamanti rosa in fondu sottu à a crosta terrestre.

U squadra di ricerca scupertu chì i dipositi Argyle sò 1.3 miliardi anni, indettendu ch'elli furmati duranti lu breakup di u supercontinente Nuna. U studiu suggerisce chì i giunzioni di i cuntinenti antichi, furmati durante a rottura di i supercontinenti, ponu ghjucà un rolu cruciale in a furmazione di dipositi di diamanti rosa. Questa scuperta puderia guidà i sforzi di esplorazione in a ricerca di novi vulcani rosati chì portanu diamanti, putenzialmente purtendu à a scuperta di dipositi simili in Australia è in altre parti di u mondu.

Per riassume, i circadori chì studianu u depositu di diamanti Argyle di l'Australia Occidentale anu identificatu e cundizioni geologiche necessarie per a furmazione di diamanti rosa. A rupture di l'anticu supercontinente Nuna hà creatu spazii in a crosta di a Terra, chì permette à u magma di purtari diamanti rosa à a superficia. A scuperta suggerisce chì i giunzioni di i cuntinenti antichi ponu esse a chjave per truvà novi dipositi di diamanti rosa.