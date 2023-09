Pink Diamond Discovery offre insights in u prucessu di furmazione

I ricercatori chì studianu u depositu di diamanti Argyle di l'Australia Occidentale anu acquistatu novi insights in a furmazione di diamanti rosa è altre varietà di culore, secondu un studiu publicatu in a rivista Nature Communications. A mina di Argyle, chì hà cuntatu u 90% di i diamanti rosa di u mondu, hè avà chjusu, facendu sti gemme ancu più rari è preziosi. I diamanti rosa lucidati di a più alta qualità ponu piglià prezzi in decine di milioni di dollari.

U studiu fucalizza nantu à capiscenu e cundizioni geologichi necessarii per a furmazione di diamanti rosa. Analizendu campioni da a minera di Argyle, i scientisti anu pussutu identificà e cundizioni specifichi necessarii per u sviluppu di queste gemme rare. Sta cunniscenza puderia purtà à a scuperta di novi dipositi di diamanti rosa in altri spazii.

I diamanti rosa sò furmati sottu pressione estrema è alte temperature in u mantellu di a Terra. Sò cumposti di carbone puru, cum'è diamanti bianchi, ma u so culore unicu vene da a prisenza di una struttura atomica rara chì assorbe a luce verde. U prucessu esattu di cumu i diamanti rosa acquistanu u so culore hè sempre in gran parte un misteru, ma sta ricerca recente avvicina i scientisti à svelà l'enigma.

A minera di Argyle, cù e so vaste riserve di diamanti rosa, hè stata una fonte significativa di sti preziosi preziosi per parechji decennii. A so chjusura in nuvembre 2020 hà marcatu a fine di una era per l'industria di i diamanti, aumentendu a desiderabilità è u valore di i diamanti rosa esistenti.

Mentre chì u studiu offre insights impurtanti in u prucessu di furmazione di diamanti rosa, più ricerca hè necessaria per capiscenu cumplettamente e cundizioni necessarie per a so creazione. Tuttavia, sta scuperta porta una nova speranza per a futura scuperta di dipositi di diamanti rosa in altre parte di u mondu.

