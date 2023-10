Una nova ricerca revela chì i batteri marini persu i flagelli è altri tratti à u ritornu à l'oceanu

Un studiu recente realizatu da u Dipartimentu di l'Energia di l'Istitutu Genome Joint di i Stati Uniti, in cullaburazione cù circadori di l'Università di Nevada, Las Vegas, hà scupertu scuperte sorprendenti nantu à i batteri di u filu Chloroflexota. Questi battìri, chì sò cunnisciuti per a so capacità di scumpressà i contaminanti è di riciclà u carbone, sò stati truvati per avè flagelli in e surgenti termali, ma anu persu sta funzione quandu anu evolutu per abbità l'ambienti marini centinaie di milioni d'anni fà.

I circadori anu cuncintratu specificamente in una classe in Chloroflexota chjamata Dehalococcoidia, chì anu a capacità di degradà i sustanzi chimichi dannosi truvati in pesticidi è refrigeranti. Per mezu di u genoma è di a sequenza metagenomica, anu scupertu chì i Dehalococcoidia di a fonte termale pussede flagelli, una caratteristica micca cunnisciuta prima in Chloroflexota. In cuntrastu, i so contraparti di l'oceanu mancavanu flagelli, chì suggerenu chì queste strutture sò state perse durante l'adattazione evolutiva à l'ambienti marini.

U studiu hà ancu revelatu altre caratteristiche sorprendenti in a primavera calda Dehalococcoidia. Certi di sti tratti anu sparitu in i batteri chì avianu evolutu per vive in l'oceanu, mentre chì i resti di altri tratti sò stati. Per esempiu, i Dehalococcoidia di a surgente termale è di l'oceanu anu mostratu una perdita di i muri di e cellule è un mudellu cumplessu di evoluzione per i geni ligati à manghjà composti vegetali. Questu suggerisce chì questi batteri prubabilmente si basanu in a cooperazione cù altri microorganismi in a so cumunità per scumpressà u materiale vegetale.

Inoltre, i circadori anu truvatu chì a surgente termale Dehalococcoidia avia enzimi per sintetizà o degradà l'hormone di a pianta, chì indicanu chì i so contraparti terrestri puderanu avè a capacità di manipulà a crescita di e piante.

Capisce a storia evolutiva è e caratteristiche uniche di i batteri Chloroflexota puderia avè implicazioni impurtanti per i microorganismi di l'ingegneria per applicazioni cum'è a produzzione di biocarburanti. Sfruttendu e so diverse capacità metaboliche, i scientisti ponu esse capaci di sviluppà prucessi più sustinibili è efficaci in diverse industrii.

Ulteriori studii nantu à sti batteri puderanu mette in luce l'usu potenziale di i prucessi microbichi in a produzzione di biocarburanti è altre applicazioni sostenibili.

Fonte: Marike Palmer et al, Thermophilic Dehalococcoidia cù tratti inusual sbuccanu luce nantu à un passatu inesperu, The ISME Journal (2023).