L'astrònomi guadagnanu novi cunniscenze nantu à u campu magneticu di u sole utilizendu un telescopiu solare di punta

By

L'astrònomu anu fattu un prugressu significativu in a scuperta di i misteri di u campu magneticu di u Sun, grazia à e dati rivoluzionarii raccolti da u Telescopiu Solar Daniel K. Inouye (DKIST) in Hawaii. Stu putente telescopiu solare, operatu da a National Science Foundation (NSF) di i Stati Uniti, hà furnitu a rapprisintazioni più dettagliata di u campu magneticu di u Sole finu à a data.

Unu di i risultati chjave da i dati hè a scuperta di una topologia serpentina o serpente in u campu magneticu di a superficia "tranquila" di u Sole, cunnisciuta ancu com'è cromosfera. Questa nova visione di a geometria di u campu magneticu hè cruciale per capiscenu i fenomeni energetichi chì guidanu a dinamica di u plasma in l'atmosfera solare.

I circadori, cumpresi i scientisti di l'Università di Sheffield in u Regnu Unitu, credenu chì sta dati pò aiutà à affruntà un enigma longu in astrofisica: a drastica differenza di temperatura trà a capa più esterna di u Sun, cunnisciuta cum'è corona, è a so superficia, a fotosfera. A corona hè centinaie di volte più calda cà a fotosfera, cuntrariu di ciò chì ci si aspetta.

U mudellu di serpente in u campu magneticu pò ghjucà un rolu à energizà u plasma solare à temperature di milioni di Kelvin. Sti campi magnetichi sò ancu creduti chì sò rispunsevuli di e più grande splusioni in u Sistema Solare, cunnisciuti cum'è Coronal Mass Ejections (CME).

Precedentemente, a maiò parte di a ricerca nantu à e variazioni di u calore trà a corona è a fotosfera si concentrava nantu à e macchie di u sole, regioni grande è altamente magnetiche nantu à a superficia di u sole. In ogni casu, i novi scuperti mettenu in risaltu l'impurtanza di studià u "sole tranquillu" è e so cellule convective chjamate "granuli", chì portanu campi magnetichi più debuli, ma più dinamichi.

U putere di risoluzione senza precedente di u DKIST hà permessu à i circadori di detectà e variazioni cumplesse in a direzzione di u campu magneticu, suggerenu l'occurrence di riconnessione magnetica. Stu prucessu implica dui campi magnetichi chì puntanu in direzzione opposta chì interagiscenu è liberanu energia chì cuntribuisci à u riscaldamentu di l'atmosfera di u Sole.

A ricerca realizata da una squadra internaziunale di scientisti, cumpresi quelli di l'Università Queen's Belfast, l'Osservatoriu Solare Naziunale di NSF, è l'Istitutu Max Planck per a Ricerca di u Sistema Solare in Germania, hè stata publicata in Astrophysical Journal Letters.

Questa scuperta rapprisenta un passu significativu per capisce u funziunamentu di a nostra stella chì dà vita, u Sun. U telescopiu solare DKIST hà apertu novi strade in a fisica solare è hà furnitu risultati affascinanti chì anu generatu eccitazione trà i scientisti in diverse istituzioni.

Fonte: Università di Sheffield, Cunsigliu di Scienza è Tecnulugia, Università Queen's Belfast.