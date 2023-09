Microcombs: Sbloccare u Potenziale di Laser High Performance

I ricercatori di l'Università di Tecnulugia di Chalmers in Svezia anu ottinutu un avanzatu significativu in u sviluppu di microcombs, facendu dece volte più efficaci è aprendu a porta à novi scuperte in l'esplorazione spaziale è l'assistenza sanitaria. Microcombs, chì sò essenzialmente rigulari fatti di luce, anu u putenziale di rivoluzionari diversi campi per via di a so capacità di misurà precisamente frequenze.

Un microcomb funziona utilizendu un laser per mandà fotoni chì circulanu in un microresonator, dividendu a luce in una larga gamma di frequenze. Queste frequenze sò posizionate in relazione l'una à l'altru, creendu un novu tipu di fonte di luce cù frequenze multiple à l'unison, simili à i laser.

L'applicazioni di i microcombs sò vaste, chì varienu da a calibrazione di strumenti utilizati in a ricerca di esopianeti à u monitoraghju di a salute analizendu campioni di respirazione. Tuttavia, i microcombs precedenti anu affruntatu limitazioni in termini di efficienza, impediscendu di realizà u so potenziale.

I circadori di l'Università Chalmers anu superatu sta limitazione sviluppendu un metudu chì aumenta a putenza laser di u microcomb da dece volte è aumenta a so efficienza da circa 1 per centu à più di 50 per centu. Stu metudu implica l'usu di dui microresonators, chì travaglianu inseme per rinfurzà u rendiment di u microcomb.

Stu avanzu hè significativu perchè porta a tecnulugia laser d'altu rendiment à una gamma più larga di mercati. Per esempiu, i microcombs ponu esse aduprati in moduli lidar per i veiculi autonomi, satelliti GPS, droni di sensazione ambientale, è centri di dati per applicazioni AI intensive in larghezza di banda.

L'efficienza aumentata è u putere di i microcombs anu u putenziale di accelerà l'avanzamenti in l'esplorazione spaziale, l'assistenza sanitaria è diverse altre industrie. Sta ricerca apre a strada per più sviluppi in a tecnulugia laser è mostra e capacità di cambià di ghjocu di i microcombs.

