Energia Oscura: Una Forza Significativa in l'Universu

Una misurazione recente di l'Universu hà furnitu più evidenza chì l'energia scura custituisce una parte significativa di u cosmu. Sicondu i scuperti, l'energia scura cuntene circa u 69 per centu di a densità totale di materia-energia, lascendu u 31 per centu per a materia normale è a materia scura.

A materia nurmale, cunnisciuta ancu com'è materia barionica, include stelle, galassie, atomi è vita, è hè stimata chì custituiscenu solu u 20 per centu di a materia tutale. A materia scura, chì hè custituita da particelle subatomiche ancora scuperte, conta per l'80 per centu restante. L'energia scura, invece, hè una forza rispunsevuli di l'espansione accelerata di l'Universu. I scientisti anu da determinà quale hè esattamente l'energia scura, ma ghjoca un rolu significativu in a densità di materia-energia.

Capisce a rata di espansione di l'Universu hè cruciale per i scientisti per capiscenu a natura di l'energia scura è u so impattu nantu à l'espansione còsmica. A determinazione di a densità di materia-energia pò mette in luce nantu à u futuru di l'Universu, s'ellu cuntinuerà à espansione indefinitu o eventualmente invertitu è ​​sminuisce in un fenomenu cunnisciutu cum'è Big Crunch.

Per misurà a quantità di energia scura, l'astrònomu s'appoghjanu nantu à i gruppi di galaxie. Questi gruppi si formanu più di miliardi d'anni sottu l'influenza di a gravità. Paragunendu u numeru è a massa di galaxie in un cluster è cunducendu simulazioni numeriche, i scientisti ponu calculà e proporzioni di materia è energia. I circadori anu utilizatu una tecnica chjamata GalWeight per stimà a massa di i gruppi di galaxie cuntendu u numeru di galaxie in ogni cluster. Paragunendu i so risultati cù clusters simulati, anu determinatu chì l'Universu hè custituitu da 31 per centu di materia.

Sta misurazione si allinea strettamente cù sforzi precedenti è altre misurazioni di a densità di materia-energia di l'Universu, chì furnisce una stima più precisa. Enfatiza ancu u significatu di l'abbundanza di cluster cum'è una tecnica per capiscenu i paràmetri cosmologichi.

I scuperti cuntribuiscenu à una megliu comprensione di l'energia scura è ci portanu più vicinu à svelà i misteri di l'Universu.

Fonti:

