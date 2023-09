Un studiu recente guidatu da u prufessore Jaroslav Klokočník da l'Istitutu Astronomicu di l'Accademia Ceca di Scienze hà utilizatu un novu metudu per analizà a forza gravitazionale di Marte per furnisce più evidenza per l'esistenza di un paleo-oceanu marzianu sittintriunali. A ricerca, publicata in a rivista Icarus, si sviluppa nantu à approcci precedenti è offre una cunniscenza più dettagliata di u scopu di l'oceanu anticu.

I risultati di u studiu anu implicazioni significativu per a ricerca di l'acqua in Mars è u putenziale per a vita passata o presente in u pianeta. I circadori notanu chì sta tecnica d'analisi di gravità pò esse appiicata à diverse discipline, cum'è a geologia, a geofisica, l'idrologia è a glaciologia, chì furnisce insights preziosi in u corpu celeste.

L'approcciu tradiziunale di cartografia di una superficia planetaria basatu annantu à l'anomali di gravità solu hè statu superatu da l'autori, chì anu introduttu un novu prucessu chì analizà l'aspetti di gravità calculati da e misurazioni di l'anomalia di gravità. Questi aspetti di gravità offrenu una carattarizazione matematica di e forze gravitazionali esercitate da e diverse caratteristiche di a superficia di Marte, cum'è e muntagne è e trincee.

Per sustene a so analisi, i circadori anu utilizatu dati topografichi ottenuti da u strumentu Mars Orbital Laser Altimeter à bordu di u Mars Global Surveyor di a NASA. L'instrumentu hà cartografiatu u pianeta per 4 ½ anni, furnisce infurmazioni cruciali per capiscenu a superficia marziana.

U travagliu precedente di u prufissore Klokočník hà ancu impiegatu sta tecnica di analisi di gravità per cunfirmà l'esistenza di paleolakes è sistemi di paleoriver sottu à e sabbia sahariana in a Terra. U metudu hè statu ancu usatu per paragunà e caratteristiche geugrafiche di a Terra à quelli di Venus, aiutendu à a nostra intelligenza di i diversi corpi celesti.

Stu approcciu innovativu di l'analisi di gravità dimostra u putenziale per più esplorazione è cunniscenza di Marte è a so storia geologica. Hè un passu impurtante in avanti per svelà i misteri di u passatu di u nostru pianeta vicinu è a pussibilità di l'oceani antichi.

Fonti:

Jaroslav Klokočník et al, Aspetti di gravità per Mars, Icarus (2023). DOI: 10.1016/j.icarus.2023.115729

Citazione: L'analisi di gravità di New Mars migliurà a cunniscenza di l'oceanu anticu pussibule (2023, settembre 20) da https://phys.org/news/2023-09-mars-gravity-analysis-ancient-ocean.html

University of Alaska Fairbanks