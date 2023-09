Un studiu recente hà utilizatu un novu metudu per analizà a forza gravitazionale di Marte, chì furnisce più evidenza chì u pianeta avia una volta un grande oceanu sittintriunali. Cunducendu da u prufessore Jaroslav Klokočník da l'Istitutu Astronomicu di l'Academia Ceca di Scienze, a ricerca definisce u scopu di u paleo-oceanu marzianu sittintriunali in più dettagliu.

Publicatu in a rivista Icarus, u studiu mette in risaltu l'usu di l'approcciu di gravità per detectà a prisenza di l'acqua in Mars. Stu metudu hà avutu successu in l'identificazione di i corpi d'acqua in a Terra, cum'è a costa di un lagu longu in l'Africa sittintriunali. Analizendu l'aspetti di gravità di Marte, i scientisti capiscenu megliu e caratteristiche geologiche è idrologiche di u pianeta.

I circadori anu impiegatu un prucessu sviluppatu da Klokočník, chì implica l'analisi di l'aspetti di gravità calculati da e misurazioni di anomalie di gravità. L'aspetti di gravità sò prudutti matematichi chì caratterizeghjanu l'anomali gravitazionali di un corpu planetariu. Inoltre, anu utilizatu dati topografichi catturati da u Mars Global Surveyor di a NASA.

Stu novu approcciu migliora significativamente i metudi precedenti di cartografia di una superficia solu basatu annantu à anomalie di gravità. Integrendu dati topografichi, i scientisti ponu ottene una cunniscenza più cumpleta di a geologia è a geofisica marziana.

L'implicazioni di sta ricerca vanu oltre Mars, postu chì u metudu di l'aspettu di gravità hè statu appiicatu ancu à altri corpi celesti. In un studiu separatu publicatu in Scientific Reports, u metudu hè statu utilizatu per paragunà e caratteristiche geografiche di a Terra cù quelli di Venus.

I risultati di stu studiu cuntribuiscenu à a nostra cunniscenza di a storia geologica di Marte è furnisce più indizi nantu à u putenziale di a vita nantu à u pianeta. Capisce l'esistenza di l'oceani antichi in Marte hè un passu cruciale per scopre a pussibilità di forme di vita passate o prisenti.

Definizione:

Anomali di gravità: Zone di forza gravitazionale variata esercitata da e caratteristiche di a superficia di un corpu planetariu.

Aspetti di gravità: i prudutti matematichi chì caratterizeghjanu l'anomali gravitazionali di un corpu planetariu.

Dati topografichi: Informazioni nantu à a forma è l'elevazione di a superficia di a terra di un pianeta o un altru corpu celeste.

Fonti:

- Studiu publicatu in a rivista Icarus, affiliata à a Divisione di Scienze Planetarie di a Società Astronomica Americana.

- Studiu publicatu in Rapporti Scientificu.

- Jaroslav Klokočník - Prufissore Emeritu à l'Istitutu Astronomicu di l'Accademia Ceca di Scienze.

- Gunther Kletetschka - Prufessore di ricerca assuciatu à l'Università di l'Alaska Fairbanks Geophysical Institute è affiliatu cù l'Università Charles in a Repubblica Ceca.