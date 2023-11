U telescopiu James Webb cattura una vista spettaculare di u centru di a Via Lattea

U telescopiu James Webb, u telescopiu u più putente mai miratu à l'astri, hà ancu stunatu i scientisti cù a so ultima maghjina catturà u densu centru di a nostra galaxia. L'imaghjina, liberata da a NASA, furnisce un livellu di dettagliu mai vistu prima di a regione cunnisciuta cum'è Sagittarius C, à circa 300 anni luce di distanza da u burato neru centrale di a Via Lattea.

A cuntrariu di qualsiasi dati infrarossi precedenti raccolti, l'imaghjini di u Telescopiu James Webb mostra una abbundanza di funzioni è dettagli novi, chì permettenu à i circadori di studià a furmazione di stelle in questu ambiente estremu cun una precisione senza precedente. A squadra d'osservazione, guidata da Samuel Crowe, un studiente dedicatu à l'Università di Virginia, hà manifestatu a so eccitazione per a ricchezza d'infurmazioni chì u telescopiu hà scupertu.

Sagittarius C, evidenziatu in l'imaghjini, hè una fabbrica stellare chì vanta circa 500,000 XNUMX stelle. Questa regione presenta una opportunità unica per i scientisti per pruvà e teorie attuali di a furmazione di stella per via di e so cundizioni estremi. Jonathan Tan, un prufessore di l'Università di Virginia, hà enfatizatu l'impurtanza di u centru galatticu cum'è un terrenu di teste per queste teorii.

L'imaghjina palesa i famosi nuvuli infrarossi scuri, furmazioni di gas densu è polvera chì impediscenu a vista di e stelle in l'internu è daretu à elli. Malgradu a so natura sfida, u telescopiu James Webb hà sappiutu penetrà sti nuvuli, lampendu a luce nantu à Sagittarius C cum'è mai prima.

Al di là di a bellezza captivante di a foto, l'astrònomu piglianu una ricchezza di insights scientifichi. U viotu percepitu à a cima di l'imaghjina in realtà rapprisenta a prisenza di un nuvulu infrarossu scuru, densamente imballatu à u puntu di bluccà a luce da e stelle oltre. Patchs di culore cian sottu à u nuvulu infrarossu scuru indicanu emissioni à grande scala di l'idrogenu ionizatu, un fenomenu assuciatu principalmente à e stelle appena formate. Sorprendentemente, a dimensione è l'arrangementu di sta sezione anu intrigatu i circadori, chì speranu di scopra più.

Rubén Fedriani, co-investigatore di u prugettu à l'Institutu Astrofísica de Andalucía in Spagna, hà descrittu u centru galatticu cum'è un locu caòticu pienu di nuvole di gas magnetizzate sottumessi à a furmazione di stella, chì esercitanu a so influenza nantu à u gasu circundante per via di venti, jet è radiazioni. . L'abbundanza di dati di u telescopiu James Webb riguardanti stu ambiente estremu hà apertu novi strade di ricerca è analisi.

In particulare, l'imaghjini catturanu ancu una protostar massiccia chì emerge da u nuvulu infrarossu scuru, chì hè più di 30 volte a massa di u nostru Sole. Malgradu a so distanza di circa 25,000 XNUMX anni-luce da a Terra, sta regione ferma abbastanza accessibile per l'astrònomu per scrutinizà e stelle individuali, chì ci avvicinanu à svelà i misteri di l'evoluzione stellare.

Samuel Crowe riassume in modu elocuente l'impurtanza di a realizazione di u telescopiu James Webb, dicendu: "Stelle massive sò fabbriche chì producenu elementi pesanti in i so nuclei nucleari, cusì capiscenu megliu hè cum'è amparà a storia d'origine di gran parte di l'universu".

Spietenu FAQ (FAQ)

Chì hà revelatu l'imaghjina recente di u telescopiu James Webb?

L'ultima maghjina di u telescopiu James Webb hà furnitu una vista mai vista prima di u centru densu di a nostra galassia, chì mostra a regione di furmazione di stella chjamata Sagittarius C è scopre una abbundanza di funzioni è dettagli novi.

Perchè Sagittarius C hè significativu per i scientisti?

Sagittarius C hè cunsideratu una fabbrica stellare, allughjendu circa 500,000 XNUMX stelle è chì prisenta l'uppurtunità per i scientisti di pruvà teorii di a furmazione di stella in cundizioni estremi.

Chì sò i nuvuli infrarossi-scuru?

I nuvuli infrarossi scuri sò formazioni di gasu densu è polvera chì generalmente impediscenu a vista di e stelle in l'internu è daretu à elli. Queste nuvole bloccanu ancu e lunghezze d'onda specifiche di a luce infrarossa, rendenduli difficili da studià.

Chì intuizioni anu guadagnatu l'astrònomu da l'imaghjini?

L'imaghjini hà permessu à l'astrònomu di osservà l'emissioni à grande scala di l'idrogenu ionizatu sottu à u nuvulu infrarossu scuru, è ancu spikes intriganti simili à agulla chì si estendenu in direzzione aleatoria. Queste osservazioni furniscenu insights preziosi in i prucessi di furmazione di stella.

Quantu sò vicinu l'uggetti studiati à a Terra?

L'intera regione raffigurata in l'imaghjina hè à circa 25,000 XNUMX anni luce da a Terra. Tuttavia, ferma abbastanza vicinu per l'astrònomu per studià e stelle individuali è acquistà una cunniscenza più profonda di l'evoluzione stellare è a produzzione elementale.