Un colibri hibridu mai documentatu prima hè statu scupertu in u Parcu Naziunale di Cordillera Azul in l'Andi peruviani. L'acellu hè u risultatu di l'ibridazione di duie spezie sferenti native di u Sudamerica occidentali: u colibri brillanti à gola rosa è u colibri brillanti à palme rufose. Questa scuperta sfida l'idea chì e spezie di colibri separati ùn si mischianu micca. L'acellu hibridu hà un culore unicu di gola d'oru chì hè una cumminazione di e gola rosa di a so spezia parentale. I ricercatori speculanu chì l'ibridi cum'è questu puderia cuntribuisce à a diversità di culori strutturali truvati in l'arburu di a famiglia di u colibri.

I piumi piglianu u so culore di basa da i pigmenti, ma i piume di colibri sò iridescenti, chì significa chì u so culore hè determinatu da a manera chì a luce hè curvata è filtrata cum'è colpisce e cellule di piume da diverse anguli. U culore di gola d'oru di u colibri hibridu hè u risultatu di i modi cumplessi in quale i culori di piume iridescenti sò determinati. A mischjà e ricette cumplesse per u culore di piuma da e so duie spezie parentali hà risultatu in u culore unicu di questu ucellu hibridu.

I colibri ibridi cum'è questu sò rari è a so esistenza suscite dumande nantu à a freccia è u rolu di l'ibridazione in l'evoluzione di u colibri. Sta scuperta hà apertu novi percorsi di ricerca per i circadori è furnisce insights in a cumplessità di a genetica è a colorazione di u colibri.

Definizione:

Hybridization: U prucessu di ripruduzzione trà individui di duie spezie diverse o pupulazioni geneticamente distinti.

Fonti:

- Articulu: I ricercatori trovanu un colibri ibridu inusual in u Perù (Museu Field di Chicago)

- Articulu: 14 fatti nantu à i colibri (The Hattiesburg American, parte di USA TODAY Network)