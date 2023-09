L'astronomi catturanu una foto stupenda di "ponte" di gas chì cunnetta galassie in collisione

Una nova foto mozzafiata da u Telescopiu Spaziale Hubble revela un "ponte" slanciatu di gasu chì cunnetta duie galassie fusione in u sistema Arp 107. Situate à circa 465 milioni d'anni-luce da a Terra, queste galassie in collisione sò ligati da un debole flussu di polvera è gasu.

L'imaghjina, catturata da a Camera Avanzata di Hubble per Surveys, mostra a galassia più grande à u latu manca. Questa galassia spirale, cunnisciuta cum'è galassia Seyfert, presenta un bracciu spirale prominente chì curve graziosamente intornu à u so core. E galaxie Seyfert sò particularmente intriganti perchè malgradu a brillantezza di u so core attivu, a radiazione di a galaxia sana pò esse osservata. In questa foto, i spirali spirali di a struttura galattica sò chjaramente visibili.

U nucleu galatticu di una galassia Seyfert emette un luminu putente risultatu da a materia chì cascà in u pirtusu neru supermassivu in u so centru. Questi nuclei galattici attivi ponu irradià una luce chì supera a luminosità cumminata di tutte e stelle in e so galassie ospitanti.

In quantu à a galassia più chjuca, pare chì pussede un core luminoso ma braccia spirale relativamente dim. Questu hè perchè hè gradualmente assorbita in a galaxia più grande. A cunnessione trà sti dui galassie fusioni hè delicatamente sospesa sottu à elli in l'imaghjini Hubble.

Arp 107 face parte di un gruppu di galassie peculiari cunnisciute cum'è l'Atlas of Peculiar Galaxies, compilatu da Halton Arp in u 1966. Sta nova foto hè parte di un sforzu cuntinuu per studià galaxie menu cunnisciute da u catalogu Arp è sparte a so bellezza spettaculare cù u publicu.

Fonte: ESA (Agenzia Spaziale Europea)