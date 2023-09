U telescopiu spaziale Hubble di a NASA cattura un splendidu ponte di gas è polvera trà e galassie

U Telescopiu Spaziale Hubble di a NASA hà catturatu una maghjina mozzafiata di un ponte di gasu è polvera chì cunnetta duie galassie à u puntu di fusione. Stu ponte còsmicu, situatu in u sistema Arp 107, hà captivatu i scientisti è l'amatori di u spaziu.

Arp 107, chì si trova à circa 465 milioni di anni luce da a Terra, hè u focu di una missione cumuna da a NASA è l'Agenzia Spaziale Europea (ESA). A missione hà per scopu di scopre i misteri di i membri menu cunnisciuti di stu sistema.

L'imaghjina catturata di pocu tempu presenta una galassia Seyfert, cunnisciuta per u so nucleu galatticu attivu. Questa entità celeste unica hè duminata da un grande bracciu spirale chì curve eleganti intornu à u so core, adornatu cù numerosi stelle nascenti. Curiosamente, queste stelle deve a so nascita è a so luminanza à e ricche riserve di materiali provenienti da a galassia più chjuca cù a quale a Galaxy Seyfert hè vicinu à unisce.

U nucleu galatticu attivu di a Galassia Seyfert furnisce una visualizazione abbagliante, emettendu un bagliore radiante caratteristicu di i materiali chì sò cunsumati da u burato neru centrale. Sta radiazione intensa hà u putenziale di ombra a luminanza cullettiva di ogni stella in a galaxia.

In cuntrastu, a galassia più chjuca in Arp 107 pare più debule, in particulare in i so bracci spirali, chì indicanu a so assorbimentu in a Galaxy Seyfert più grande. E galaxie Seyfert, cum'è Arp 107, sò degne di nota perchè a radiazione di a so galaxia sana pò esse osservata malgradu l'immensa luminosità di u so core attivu.

Sia a Galaxy Seyfert è a galaxia più chjuca in Arp 107 sò parti di "Atlas of Peculiar Galaxies", una compilazione creata da Halton Arp in u 1966. Questa scuperta ùn solu mostra a so bellezza rimarchevule, ma ancu approfondisce a nostra cunniscenza di u cosmu è a grandezza. di l'evoluzione celeste.

Siccomu sti dui galassie cuntinueghjanu à cunverge, i scientisti è l'amatori di l'astronumia aspettanu ansiosi i rivelazioni è i sicreti chì sta fusione svelarà. Solu u tempu è più osservazioni da u Telescopiu Spaziale Hubble darà e risposte.

