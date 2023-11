Alan Stern, un scientist planetariu in u Southwest Research Institute (SwRI) è investigatore principale di a missione New Horizons di a NASA, hè vicinu à rializà u so sognu di zitiddina di andà in u spaziu. In a missione Galactic 05 di Virgin Galactic, Stern serà trà l'equipaggiu in u so quintu volu cummerciale. Il s'unira bientôt aux rangs de quelques-uns qui se sont aventurés au-delà de l'atmosphère terrestre.

A preparazione per u volu spaziale ùn hè micca un compitu faciule. Stern hà subitu una furmazione estensiva, cumprese trè sessioni di centrifuga è trè voli in jet d'altu rendiment. I voli in jet l'anu espunutu à alti livelli d'accelerazione, aiutendu u so corpu à s'acclimatà à e veloce velocità sperimentate durante u lanciu. Mentre fisicamente esigenti, Stern crede chì u volu propiu ùn serà micca cusì strenu.

In tutta a so carriera, Stern hà travagliatu versu stu mumentu. Scuba diving, viaghjà à u Polu Sud, divintò un pilotu cummerciale, è ancu travagliatu cum'è Tecnicu Medicu d'Urgenza certificatu statale. Hà dumandatu parechje volte per diventà un specialista di a missione spaziale di a NASA è hè statu un avvucatu per i scientisti per viaghjà in u spaziu via u volu spaziale cummerciale. I so sforzi anu aiutatu à trasfurmà l'attenzione di cumpagnie cum'è Virgin and Blue Origin da solu catering à i turisti à accoglie ricercatori è educatori ancu.

Per u prossimu volu di Stern, hà ottu obiettivi stabiliti da SwRI. U volu servirà cum'è preparazione per u so prossimu volu suborbitale finanziatu da a NASA, chì si concentrerà solu in a ricerca. Duranti u volu, hà da scopu di familiarizà cun l'esperienza reale è paragunà cù e simulazioni di furmazione. Stern purterà ancu un bioharness per monitorizà a so pressione sanguigna è a freccia cardiaca. Queste dati seranu paragunati à e teste precedenti, chì furniscenu insights preziosi per futuri voli di ricerca.

Malgradu alcune preoccupazioni per i risichi implicati, l'eccitazione di Stern annulla ogni timore. A so più grande preoccupazione hè di cascà malatu ghjustu prima di u volu. Tuttavia, cù a so sperienza di più di 24 voli zero-g, ferma cunfidenza in a so capacità per trattà situazioni potenzialmente periculose.

Comu riggistràrisi:

Q: Quale hè Alan Stern ?

A: Alan Stern hè un scientist planetariu in u Southwest Research Institute (SwRI) è investigatore principale di a missione New Horizons di a NASA.

Q: Chì ghjè a missione imminente di Alan Stern ?

A: Alan Stern farà parte di l'equipaggiu in a missione Galactic 05 di Virgin Galactic, un volu spaziale suborbitale.

Q: Chì obiettivi hà stabilitu Alan Stern per u so prossimu volu?

A: Stern hà ottu obiettivi stabiliti da SwRI per u prossimu volu. Questi ugettivi aiutanu à preparà per u so prossimu volu suborbitale, chì serà focu annantu à a ricerca.

Q: Cumu hè Alan Stern preparatu per u volu spaziale?

A: Stern hà subitu una furmazione estensiva, cumprese sessioni di centrifuga è voli di jet d'altu rendiment per acclimatarsi à e richieste fisiche di u volu spaziale.

Q: Chì hà fattu Alan Stern durante a so carriera per preparà u volu spaziale ?

A: In tutta a so carriera, Stern hà perseguitu diverse esperienze è qualificazioni, cum'è scuba diving, diventendu un pilotu cummerciale, è travagliendu cum'è Tecnicu Medicu d'Emergenza certificatu da u statu, per fà ellu stessu un candidatu maiò per u volu spaziale. Hà ancu favuritu per i scientisti per viaghjà in u spaziu attraversu u volu spaziale cummerciale.

Q: Chì preoccupa Alan Stern hà da a so missione imminente?

A: Stern ricunnosce i risichi più elevati implicati cù u volu spaziale cumparatu cù i voli di e compagnie aeree cummerciale. Inoltre, hà preoccupatu di cascà malatu prima di u volu è perde l'opportunità.