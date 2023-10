Un Novu Atlas di Galaxies furnisce una vista dettagliata di i nostri Vicini Cosmici

Un atlas publicatu di pocu tempu permette à l'utilizatori di spiegà u celu di notte in un dettagliu senza precedente, chì furnisce una ricchezza d'infurmazioni nantu à quasi 400,000 20,000 galassie grandi. U Siena Galaxy Atlas (SGA) offre l'imaghjini ottichi è infrared multiwavelength, è ancu profili di luce, facendu u primu atlas galatticu chì include tali dati. L'atlas copre XNUMX gradi quadrati è abbraccia circa a mità di u celu di notte.

Cumpilazioni precedenti di dati galattici sò spessu afflitti da errori in pusizioni, dimensioni è forme di galaxie, è ancu l'inclusione di oggetti non galattici. Tuttavia, l'SGA risolve questi prublemi, offre pusizioni precise, dimensioni è misurazioni di luminosità per una grande mostra di galaxie. Stu livellu di precisione ùn hè micca stata dispunibile in modu affidabile prima per una cullizzioni cusì vasta di galaxie.

U dataset SGA hè u risultatu di trè scansi realizati trà u 2014 è u 2017 in parte di l'Indagini Legacy di Strumentu Spettroscopicu di l'Energia Oscura (DESI). Telescopi da NOIRLab di a National Science Foundation, cù l'Observatori Steward di l'Università di l'Arizona è e dati da u satellitu WISE di a NASA, sò stati utilizati per cullà l'infurmazioni necessarii.

A SGA ùn solu furnisce dati preziosi per l'astrònomu, ma ancu permette à u publicu di vede è identificà e galaxie vicine. L'atlas hè un strumentu impurtante per studià mudelli trà pupulazioni di l'uggetti, analizà i fenomeni transitori, capiscenu a fisica galattica è espansione a cunniscenza di a relazione trà e galassie è a materia scura. Inoltre, a SGA pò cuntribuisce à una megliu comprensione di a distribuzione di galaxie è a so cunnessione cù a materia scura pervasiva chì domina l'universu.

A liberazione di u set di dati cumpletu di a SGA hè prevista di avè un impattu significativu sia in a ricerca astronomica sia in l'ingaghjamentu di u publicu cù u cosmo. Avà, qualchissia chì hà un interessu à spiegà i misteri di u celu di notte pò accede à sta preziosa risorsa.

Fonti:

- Arjun Dey, astronomu da u NOIRLab di a National Science Foundation

- Prufissore di fisica di Siena College è guida di u prughjettu SGA John Moustakas

- Direttore di prugramma NSF per NOIRLab, Chris Davis