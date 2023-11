Novi Fossili in Brasile mettenu luce nantu à l'enigmatici Silesauridi

Una scuperta recente di fossili in Rio Grande do Sul, u statu più meridionale di u Brasile, hà aghjustatu una nova strata di cumplessità à u studiu di i silesauridi, un gruppu di dinosauriformi chì campavanu durante u periodu Triassicu. Questi fossili anu suscitatu intrigue trà i circadori, postu chì furniscenu insights preziosi nantu à a storia evoluzione di i silesauridi è a so relazione cù i dinosauri.

L'assemblea di fossili, truvata in u 2014 in un situ chjamatu Waldsanga in a Formazione di Santa Maria, hè custituitu di osse da parechje individui. Ancu s'ellu hè sfida à determinà se tutti l'osse appartenenu à a listessa spezia, l'evidenza suggerisce chì sò. Stu scupertu hè significativu perchè aghjunghje à a cunniscenza esistenti di l'animali chì abitavanu a zona durante u Triassicu.

L'assemblea, marcata UFSM 11579, hè a quarta scuperta di silesauride in Brasile è a seconda da l'età di Carnian. Sti fossili sò allughjati in u Laboratoriu di Stratigrafia è Paleobiologia di l'Università Federale di Santa Maria. I circadori chì anu analizatu i fossili anu paragunatu e so caratteristiche cù l'arburi filogenetici esistenti di silesauridi è cuncludi chì sò daveru parte di u lignamentu silesauridi, ancu s'ellu ùn rapprisentanu micca una nova spezia.

I silesauridi eranu per suprattuttu quadrupedi è variavanu in grandezza da unu à trè metri di lunghezza. Avianu longu gammi posteriori è gammi davanti svelti. I fossili sò stati truvati in l'America di u Sud, l'America di u Nordu, l'Africa è l'Europa, chì furnisce evidenza di a so distribuzione generalizata durante u periodu Triassicu.

In un studiu separatu, i circadori anu focu annantu à l'anatomia dentale di i silesauridi per acquistà più insights in a so relazione evolutiva cù i dinosauri. U so analisi hà revelatu chì l'attaccamentu dentale è l'implantazione in a spezia studiata, cumpresu UFSM 11579, s'assumiglia à quelli di dinosauri è crocodili. Questa scuperta suggerisce chì i silesauridi ponu rapprisintà una tappa intermedia trà a cundizione antica di i denti fusi è a cundizione derivata induve i denti sò ancorati à a mascella da ligamenti.

I scuperti nantu à l'implantazione dentale ùn distinguenu micca definitivamente i silesauridi da altri dinosauriformi, ma furniscenu evidenza convincente chì i silesauridi sò strettamente ligati à i dinosauri. Per avanzà a nostra cunniscenza di a storia evolutiva di stu gruppu, i circadori enfatizanu l'impurtanza di studii filogenetici detallati chì implicanu un'analisi approfondita di i fossili in cullezzione.

Fonte: https://phys.org/news/2023-08-fossils-brazil-enigmatic-silesaurids.html

FAQ

Chì sò i silesauridi?

I silesauridi sò un gruppu di dinosauriformi chì esistevanu durante u periodu Triassicu. Sò cunsiderati parenti stretti di dinosauri è anu ghjucatu un rolu cruciale in a prima evoluzione di i dinosauri.

Induve sò stati scuperti i novi fossili silesauridi ?

I fossili novi silesauridi sò stati scuperti in Rio Grande do Sul, u statu più meridionale di u Brasile, in un situ chjamatu Waldsanga in a Formazione Santa Maria. Stu situ hè cunnisciutu per i so ricchi ricchi di fossili.

Chì ghjè significativu nantu à a nova assemblea di fossili?

U novu assemblage di fossili furnisce insights preziosi nantu à a storia evolutiva di i silesauridi. Ancu s'ellu hè difficiule di determinà a spezia esatta rapprisentata da i fossili, l'evidenza suggerisce ch'elli appartenenu à a linea di silesaurid.

Cumu i novi scuperti cuntribuiscenu à a nostra cunniscenza di i silesauridi?

L'analisi di l'anatomia dentale in i silesauridi hà revelatu similitudini cù dinosauri è crocodili. Questu suggerisce chì i silesauridi ponu rapprisintà una tappa intermedia in l'evoluzione di l'implantazione dentale. Queste scuperte sustene l'idea chì i silesauridi sò strettamente ligati à i dinosauri.

Chì ghjè u prossimu passu in u studiu di i silesauridi?

I ricercatori enfatizanu a necessità di studi filogenetici detallati chì implicanu l'analisi cumpleta di i fossili. Esaminendu e cullezzione è esaminendu tutti i fossili in un gruppu, i circadori ponu identificà e caratteristiche chì indicanu a parentela in u gruppu o cù altri gruppi. Questa ricerca meticulosa hè essenziale per avanzà a nostra cunniscenza di l'evoluzione di silesauridi.

Induve possu truvà più infurmazione nantu à a ricerca?

Più infurmazione nantu à a ricerca pò esse truvata in l'articulu "Anatomy and phylogenetic affinities of a new silesaurid assembly from the Carnian beds of South Brazil" publicatu in u Journal of Vertebrate Paleontology.