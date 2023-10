Una nova via identificata cum'è a causa potenziale di a perdita di l'udizione legata à l'età

I ricercatori di l'Università di Basilea anu identificatu una via di signalazione, cunnisciuta cum'è a via di signalazione mTORC2, chì pò ghjucà un rolu cruciale in a perdita di udizione in età. Quandu sta via hè stata disattivata in i topi, anu sperimentatu una perdita di udizione graduale, è da dodici settimane, eranu completamente sordi. U studiu suggerisce chì, cum'è a produzzione di proteine ​​​​essenziali in questa via di signalazione diminuisce cù l'età, pò purtà à una riduzione di sinapsi è a funziunalità di e cellule sensoriali auditive, finamente causendu a perdita di udizione.

A scuperta di sta strada puderia avè implicazioni significative per intervenzioni terapeutiche future. Attualmente, l'audioprotesi è l'impianti cochleari sò l'unicu opzioni di trattamentu per l'individui chì anu a perdita di udizione. In ogni casu, se a relazione trà a via di signalazione mTORC2 è a perdita di sinapsi hè validata, puderia furnisce un fundamentu per u sviluppu di novi terapii. L'arechja interna è media, induve si trovanu e cellule sensoriali auditive, sò accessibili per i medicazione amministrati lucali o terapie geniche. Questu apre e pussibulità per i trattamenti mirati chì puderanu potenzialmente restaurà o migliurà a funzione di e cellule sensoriali auditive.

A via di signalazione mTORC2, chì cuntrolla a crescita di e cellule è u citoscheletru, ùn era micca stata studiata prima in relazione à e cellule ciliate in l'orechja interna. I circadori anu truvatu chì quandu anu eliminatu un genu cintrali di sta via in e cellule ciliate di i topi, l'animali anu persu gradualmente l'audizione. Un esame ulteriore hà revelatu chì e cellule di i capelli anu persu i so sensori, risultatu in "capelli minusculi" scurciati chì sò vitali per a trasduzione di u sonu. Inoltre, u numeru di sinapsi chì trasmettenu signali à u nervu auditivu diminuì.

Stu studiu furnisce insights preziosi nantu à i meccanismi sottostanti a perdita di udizione ligata à l'età. Ulteriori ricerche sò necessarie per cunfirmà e scuperte è scopre l'intervenzioni terapeutiche potenziali basate nantu à sta cunniscenza. In generale, capiscenu u rolu di a via di signalazione mTORC2 in a perdita di udizione puderia purtà à trattamenti migliurati per l'individui chì anu una perdita di udizione in età.

Source:

- "mTORC2 regulates a struttura è a funzione di e cellule di capelli di l'audizione" da Maurizio Cortada, Soledad Levano, Michael N. Hall, è Daniel Bodmer. iScience, 18 d'aostu di u 2023.