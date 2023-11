Una basa di dati rivoluzionaria hè stata lanciata per aiutà i circadori è i dilettanti à identificà è capisce facilmente i nomi Olandesi di e malatie di e piante. L'iniziativa, chjamata i Nomi Olandesi di e Malattie di e piante, hè stata presentata in un simposiu speciale urganizatu da a Royal Netherlands Phytopathological Society (KNPV) per commemorare un seculu di ricerca fitopatologica in Wageningen.

U sforzu di cullaburazione, guidatu da Piet Vlaming, u secretariu di KNPV, hà riunitu esperti in diversi campi cum'è l'entomologia, a fitopatologia, a bacteriologia, a virologia, a nematologia è a cumpagnia Agro4all. A so cumpetenza cullettiva hà risultatu in un sistema di ricerca affidabile chì permette à l'utilizatori di truvà rapidamente i nomi Olandesi di e malatie di e piante cun facilità.

A diversità di i pesti, chì anu distinti nomi scientifichi è spessu olandesi, i nomi di e malatie di e piante sò spessu basati nantu à sintomi visibili è ponu varià trà e diverse culturi. Inoltre, diverse infestazioni ponu sparte u stessu nome di a malatia, aghjunghjendu ancu a cunfusione. Per esempiu, parechji agenti causali ponu esse rispunsevuli di una "malattia di a macchia di foglia".

Per affruntà stu prublema è furnisce chiarezza, u KNPV hà stabilitu a basa di dati Nederlandse Namen Plantenziekten. Attualmente, a basa di dati cuntene infurmazioni nantu à più di 1,700 infestazioni di malatie di e piante, è hè aghjurnata regularmente per assicurà a so precisione.

L'impurtanza di a nova basa di dati si trova in a so capacità di simplificà a ricerca è di facilità a cumunicazione in u campu di a patologia vegetale. Fornendu una piattaforma centralizata per accede à l'infurmazioni affidabili nantu à i nomi di e malatie di e piante, i circadori è i prufessiunali ponu cullaburà in modu più efficace, assicurendu una megliu rilevazione, prevenzione è gestione di e malatie di e piante.

Cù sta risorsa innovativa, i scientisti, l'esperti agriculi è l'entusiasti ponu sfruttà un repositoriu cumpletu di i nomi di e malatie di e piante, prumove una cunniscenza più grande di a fitopatologia è sustene i sforzi in a preservazione di a salute di e piante.

Spietenu FAQ (FAQ)

Chì ghjè a basa di dati Nederlandse Namen Plantenziekten?

A basa di dati Nederlandse Namen Plantenziekten hè una cullizzioni cumpleta di nomi olandesi per e malatie di e piante. U scopu di furnisce clarità è facilità l'accessu faciule à l'infurmazioni relative à i nomi di e malatie di e piante è i so pesti currispondenti.

Quale hà sviluppatu a basa di dati?

A basa di dati hè stata sviluppata attraversu un sforzu di cullaburazione trà i scientisti di l'Università è a Ricerca di Wageningen, esperti in diverse discipline cum'è entomologia, bacteriologia, virologia, nematologia, è a cumpagnia Agro4all. Piet Vlaming, u secretariu di a Royal Netherlands Phytopathological Society (KNPV), hà ghjucatu un rolu chjave in l'iniziu di u sviluppu di a basa di dati.

Quante infestazioni di e malatie di e piante copre attualmente a basa di dati?

A basa di dati Nederlandse Namen Plantenziekten cuntene attualmente infurmazioni nantu à più di 1,700 XNUMX diverse infestazioni di e malatie di e piante. A basa di dati hè aghjurnata regularmente per assicurà a so precisione è per espansione a so cobertura.

Chì ghjè u scopu di a basa di dati?

L'obiettivu primariu di a basa di dati hè di purtà clarità à a multitùdine di nomi assuciati à e malatie di e piante in u cuntestu olandese. Fornendu un sistema di ricerca affidabile è una piattaforma centralizata per l'accessu à l'infurmazioni, a basa di dati hà per scopu di sustene i ricercatori, i prufessiunali è i dilettanti in una megliu comprensione è gestione di e malatie di e piante.