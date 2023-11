Tìtulu: Avanzamenti in a Teoria di a Materia Attiva: Risolve Equazioni Cumplessi per Capisce a Dinamica di i Materiali Viventi

I scientisti di l'Istitutu Max Planck di Biologia è Genetica di Cellule Moleculari (MPI-CBG) in Dresda, inseme cù u Centru di Biologia di Sistemi di Dresda (CSBD) è u TU Dresda, anu fattu un progressu significativu per capiscenu a forma è u cumpurtamentu di i materiali viventi attraversu u sviluppu di un novu algoritmu. Stu algoritmu, implementatu in un codice di supercomputer open-source, pò risolve l'equazioni cumplessi di a teoria di a materia attiva in scenarii realistichi per a prima volta.

A materia attiva si riferisce à materiali cumposti da cumpunenti individuali chì ponu cunvertisce un carburante chimicu in forze meccaniche, risultatu in flussi coerenti è mudelli di muvimentu. Questi materiali ghjucanu un rolu cruciale in a meccanica di e cellule è di i tessuti, ma capiscenu u so cumpurtamentu hà dimustratu sfida per via di a cumplessità di l'equazioni matematiche implicate.

U novu algoritmu, sviluppatu da i scientisti di u gruppu di ricerca di u prufessore Ivo Sbalzarini à a TU Dresda, permette a risoluzione precisa di equazioni di materia attiva in trè dimensioni è in spazii cumplessi. Questa svolta permette à i scientisti di capiscenu è analizà u cumpurtamentu à longu andà di i materiali attivi, sia in scenarii in movimentu sia senza muvimenti.

Predighjendu u cumpurtamentu di a materia attiva, i circadori ponu acquistà insights preziosi in i miccanismi di crescita è di malatia. Per esempiu, a forma di tissuti è l'iniziu di inestabilità o disregulazione ponu avà esse predette cù precisione. Sta cunniscenza porta ampie implicazioni per capiscenu i prucessi biologichi è cuncepimentu di machini biologichi artificiali à nano-scala.

U software chì implementa l'algoritmu hè dispunibule liberamente attraversu a libreria open-source OpenFPM, sviluppata da u gruppu Sbalzarini. Questu democratizes l'informatica scientifica à grande scala, riducendu u tempu necessariu per u sviluppu di codice in a ricerca scientifica è rinfurzendu a produtividade.

Questu avanzamentu significativu in a teoria di a materia attiva porta i scientisti un passu più vicinu à svelà u misteru seculu di cumu e cellule è i tessuti acquistanu a so forma. Sfruttendu u putere di i supercomputer è l'algoritmi innovatori, i circadori ponu avà scopre è capisce a dinamica di i materiali viventi in più dettagliu.

Cosa hè a teoria di a materia attiva?

A teoria di a materia attiva hè un quadru scientificu utilizatu per capisce u cumpurtamentu di i materiali cumposti da cumpunenti individuali chì ponu cunvertisce u carburante chimicu in forze meccaniche. Questi materiali mostranu flussi coerenti è mudelli di muvimentu.

Cumu i scientisti risolve l'equazioni cumplessi di a teoria di a materia attiva?

I scientisti di l'Istitutu Max Planck, u Center for Systems Biology Dresden, è TU Dresden anu sviluppatu un algoritmu implementatu in un codice di supercomputer open-source. Stu algoritmu pò risolve l'equazioni cumplessi di a teoria di a materia attiva in scenarii realistichi, furnisce una visione di a dinamica di i materiali viventi.

Chì sò l'implicazioni di sta ricerca?

Sta ricerca permette à i scientisti di predichendu a forma di i tessuti, capiscenu l'iniziu di inestabilità o disregulazione in materiali biologichi, è acquistà insights in i miccanismi di crescita è di malatia. Hà ancu u putenziale di aiutà à u disignu di machini biologichi artificiali à nano-scala.

Hè u software chì implementa l'algoritmu dispunibule per l'altri?

Iè, u prugrammu hè dispunibule liberamente attraversu a libreria open-source OpenFPM, sviluppata da u gruppu Sbalzarini. Questu permette à i scientisti computazionali di scrive codici di supercomputer è demucratiza l'informatica scientifica à grande scala, aumentendu a produtividade in a ricerca scientifica.