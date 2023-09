L'Universu hè custituitu da 69% Energia Oscura, New Measurement Cunfirma

L'astrònomu anu determinatu chì l'energia scura cuntene circa 69% di a densità totale di materia-energia di l'Universu. Questu abbanduneghja u 31% restante à a materia nurmale (cum'è stelle, galaxie è atomi) è a materia scura, una forma misteriosa di materia chì affetta l'Universu per via di gravità.

L'energia scura hè una forza scunnisciuta rispunsevuli di l'espansione accelerata di l'Universu, mentri a materia scura hè una forza gravitazionale chì ùn pò micca esse spiegata da e teorie attuali. I scientisti crèdenu chì circa 80% di a materia in l'Universu hè fatta di materia scura, cù u restu hè materia regulare o "baryonica".

Per misurà a densità di materia-energia di l'Universu, l'astrònomu anu utilizatu gruppi di galassie. Paragunendu u numeru è a massa di galaxie in un cluster cù simulazioni numeriche, i scientisti ponu calculà e proporzioni di materia è energia. Stu metudu hè basatu annantu à u fattu chì i gruppi di galaxie sò furmati da a materia chì hà colapsatu annantu à miliardi d'anni sottu a gravità.

I circadori anu utilizatu una tecnica chjamata GalWeight per stimà a massa di clusters di galaxie in a so basa di dati. Dopu, anu realizatu simulazioni cù diverse proporzioni di energia è materia scura è truvaru chì un Universu custituitu da 31% di materia currispondeva megliu à i gruppi di galassie osservati. Sta misurazione hè in accordu cù studii precedenti è altre misurazioni di a densità di materia-energia.

Sta ricerca furnisce insights preziosi nantu à a cumpusizioni di l'Universu è aiuta à i scientisti à capisce a natura di l'energia scura. Aumenta ancu a nostra cunniscenza di l'espansione di l'Universu, cù implicazioni potenziali per u so avvene.

Fonti: The Astrophysical Journal