L'AI Tool Detecta è Classifica Supernova, eliminendu a necessità di participazione umana

Un novu strumentu di intelligenza artificiale (AI) hà rilevatu, identificatu è classificatu cù successu a so prima supernova. Stu successu rivoluzionariu marca a prima volta chì l'omu hè statu completamente alluntanatu da u prucessu di identificà è studià sti putenti splusioni cosmiche.

Supernovae sò splusioni altamente energetichi di stelle chì emettenu una quantità immensa di luce. Attualmente, a rilevazione è l'analisi di supernovae implicanu l'omu è i robot. Tuttavia, una squadra guidata da Northwestern University hà sviluppatu un sistema cumplettamente automatizatu chjamatu Bright Transient Survey Bot (BTSbot) chì accelera u prucessu è elimina l'errore umanu.

Per furmà l'algoritmu AI, i circadori anu utilizatu più di 1.4 milioni d'imaghjini storichi da 16,000 XNUMX fonti astronomichi. Esaminendu è amparà da questa vasta quantità di dati, BTSbot hè capaci di analizà rapidamente è classificà novi candidati supernova.

L'eliminazione di l'omu da u ciclu ùn solu aumenta l'efficienza di u prucessu, ma permette ancu di osservazioni più approfondite. Stu sistema automatizatu libera u tempu per a squadra di ricerca per analizà e so osservazioni è sviluppà novi ipotesi per spiegà l'urighjini di sti splusioni cosmiche.

Adam Miller di l'Università Northwestern, chì hà guidatu u prughjettu, hà spressu u significatu di sta rializazioni, dicendu: "Per a prima volta, una seria di roboti è algoritmi AI anu osservatu, identificatu è cunfirmatu a scuperta di una supernova. Questu rapprisenta un passu impurtante in avanti, postu chì ulteriori raffinamenti permetteranu à i robot di isolà sottotipi specifichi di splusioni stellari ".

A squadra hà pruvatu cù successu u BTSbot nantu à un candidatu di supernova di novu scupertu chjamatu SN2023tyk. Cullaburendu cù astronomi di istituzioni cum'è Caltech, l'Università di Minnesota, è università in Inghilterra è Svezia, a squadra internaziunale hà dimustratu u putere è u putenziale di stu strumentu AI.

U sviluppu di stu sistema cumplettamente automatizatu furnisce un avanzamentu significativu in u campu di l'astrofisica, simplificendu u prucessu di rilevazione è classificazione di supernova. Stu strumentu AI ùn solu elimina l'implicazione umana, ma furnisce ancu più tempu per i circadori per sfondà in e so osservazioni è scopre una visione più profonda di i misteri di l'universu.

Definizione:

- Supernova: Una splusione estremamente luminosa è putente di una stella.

- BTSbot: U Bright Transient Survey Bot, un strumentu AI sviluppatu da Northwestern University per automatizà a rilevazione è a classificazione di supernovae.

