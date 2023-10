Un Novu Modellu per a Rappresentazione Migliurata di Carbone Neru in Modelli Climatici Globali

I ricercatori anu identificatu carenze in a rapprisintazioni di u carbone neru (BC), un cumpunente maiò di l'aerosols atmosferichi, in i mudelli climatichi glubali (GCMs). Un studiu recente di Chen et al. esaminà e proprietà microphysical è otticu di BC chì influenzanu i so effetti radiative, è prupone un mudellu otticu aerosol per affruntà queste carenze.

BC hè cunnisciutu per a so forte capacità di assorbimentu di luce è a so cuntribuzione à u riscaldamentu climaticu. Tuttavia, l'efficienza di l'assorbimentu è l'effetti di u riscaldamentu glubale di l'aerosol sò stati trovati sopravvalutati in i GCM per via di a rapprisintazioni inadegwata di i stati di mischju cumplessi di BC.

Chen et al. analizà l'osservazioni multi-fonte di a distribuzione di dimensioni di particella è u statu di mischju per identificà e proprietà chjave di BC chì impactanu significativamente i so effetti radiativi. Dopu avè sviluppatu un mudellu otticu aerosol migliuratu chì cunta megliu queste proprietà basatu annantu à l'osservazioni. Stu mudellu rinfurzatu hè statu dopu implementatu in un GCM.

I circadori anu evaluatu u rendiment di u novu mudellu utilizendu osservazioni di u campu. I risultati anu dimustratu chì l'absorzione BC prevista da e rapprisintazioni migliurate allineatu più strettamente cù l'osservazioni BC globale. Questu hè stata attribuita à a prediczione più precisa di e proprietà microfisiche è di mischju di BC.

Inoltre, i circadori anu truvatu chì a rapprisintazioni mejorata di BC hà purtatu à una riduzione di u so forza radiativa è di l'effetti climatichi finu à u 24 per centu. Questu mette in risaltu l'impurtanza di rapprisintà accuratamente BC in GCM per proiezioni climatiche più affidabili.

Stu studiu, intitulatu "Un modulu otticu aerosol cù proprietà di carbone neru limitati à l'osservazione per i mudelli climatichi globale", hè statu publicatu in u Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

In cunclusioni, Chen et al. anu sviluppatu un mudellu migliuratu per rapprisintà BC in GCM, affruntendu e carenze in e proprietà microfisiche è ottiche di BC. I risultati dimustranu chì sta rapprisintazioni rinfurzata porta à un accordu megliu cù l'osservazioni glubale è una riduzione di l'effetti climatichi di a BC. Sta ricerca cuntribuisce à a nostra capiscitura di u rolu di BC in u cambiamentu climaticu è furnisce un strumentu preziosu per migliurà e prughjezzione climatica.

