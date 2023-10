U telescopiu spaziale James Webb revela elementi pesanti rari in l'esplosione di Kilonova

U Telescopiu Spaziale James Webb (JWST) hà fattu una scuperta rivoluzionaria: una splusione di kilonova risultatu da a scontru di duie stelle di neutroni hè stata trovata per esse una fabbrica per elementi pisanti rari. Questu avvenimentu marca a prima volta chì u JWST hà osservatu un tali avvenimentu, chì furnisce insights preziosi nantu à a furmazione di questi elementi. I dati di u telescopiu anu revelatu evidenza di telluriu, un metallu raru chì hè troppu pisanti per esse pruduciutu da a fusione in i cori di e stelle.

In più di u telluriu, ci era indicazione di altri elementi pisanti, cumpresi tungstenu è seleniu. Sta scuperta cunfirma chì e fusioni di stelle di neutroni servenu com'è una fonte significativa di elementi pisanti, chì mette in luce i prucessi da quale u nostru universu crea è disperse materiale.

"Solu uni pochi di kilonova sò stati osservati, è questu hè u primu istanza induve avemu statu capace di studià e conseguenze di una kilonova cù u telescopiu spaziale James Webb", spiegò l'astrofisicu Andrew Levan di l'Università Radboud, chì hà guidatu l'analisi. Sta scuperta rapprisenta un passu cruciale in a nostra capiscitura di l'urighjini di l'elementi, cumpiendu i lacune in a nostra cunniscenza chì Dmitri Mendeleev lasciò quandu hà creatu a tavola periodica più di 150 anni fà.

Stelle sò corpi celesti incredibili chì piglianu l'idrogenu chì cumpone a maiò parte di a materia visibile in l'universu è fusione i so atomi, furmendu gradualmente elementi più pesanti. Tuttavia, stu prucessu di fusione righjunghji u so limitu cù a furmazione di ferru, postu chì l'energia necessaria per fusione u ferru in elementi più pesanti supera l'energia liberata. In cunseguenza, e stelle eventualmente splode in supernovae o kilonovae per via di a forza di gravità.

Quandu si verificanu sti splusioni energetichi, attivanu una seria di reazzioni nucleari, in quale i nuclei atomichi scontranu cù neutroni per sintetizà elementi ancu più pesanti. Stu prucessu, cunnisciutu com'è u prucessu rapidu di cattura di neutroni (r-process), necessita una alta cuncentrazione di neutroni liberi. Supernovae è, specificamente, kilonovae furnisce l'ambienti perfetti per queste reazzione per esse. In fattu, l'osservazione di duie stelle di neutroni in collisione in u 2017 hà cunfirmatu chì i kilonovae ghjucanu un rolu significativu in a produzzione di elementi di prucessu r, cù strontium detecatu in quella occasione.

U ricenti burst gamma-ray, chjamatu GRB230307A, hà pigliatu l'attenzione di i scientisti per via di a so durata inusualmente longa, chì indicò a prisenza di una kilonova. L'osservazioni successive cù u JWST, chì anu focu annantu à u cumpunente infrared di l'esplosione, anu rilevatu u telluriu, chì implica ancu a presenza di elementi di prucessu r supplementari. Tuttavia, più osservazioni sò necessarie per cunfirmà questu.

Ciò chì rende questa splusione di kilonova ancu più peculiar hè a so occurrence in u spaziu intergalatticu, à circa 120,000 XNUMX anni luce da a galaxia più vicina. I ricercatori credi chì e duie stelle di neutroni sò urighjinate in una galassia, ma sò stati spinti fora di questu quandu anu subitu avvenimenti supernova l'un dopu l'altru.

Questa scuperta rivoluzionaria ùn solu scopre i miccanismi nascosti daretu à a furmazione di elementi pisanti, ma ancu suscita questioni affascinanti nantu à a longevità di e fusioni chì alimentanu i lampi di raggi gamma. L'astrònomi, cum'è Ben Gompertz di l'Università di Birmingham, sò ansiosi di identificà più di sti fusioni di longa durata è acquistà una megliu comprensione di e so forze motrici è u putenziale di creà elementi ancu più pesanti. L'implicazioni di sta scuperta si estendenu assai oltre a nostra comprensione di l'universu - apre a porta à una cunniscenza trasformativa di u cosmo è u so funziunamentu internu.

FAQ:

Q: Chì ghjè una splusione di kilonova?

A: Una splusione di kilonova hè u risultatu di a scontru di duie stelle di neutroni, chì pruduce una putenza putente di energia è luce.

Q: Chì sò l'elementi pisanti?

A: Elementi pisanti sò elementi chimichi cù un numeru atomicu più altu ch'è l'idrogenu (l'elementu più ligeru) è l'heliu. Includenu metalli cum'è l'oru, l'argentu è u piombu.

Q: Chì ghjè u telescopiu spaziale James Webb ?

A: U telescopiu spaziale James Webb hè un observatoriu spaziale chì hà da esse lanciatu in u 2021. Hè pensatu per scopre l'uggetti distanti in l'universu, cumprese stelle, galassie è exoplanets.

